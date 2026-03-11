La Agencia Internacional de la Energía pacta la mayor liberación de reservas de petróleo de la historia

Ante el bloqueo del estratégico estrecho de Ormuz en un día en que se han producido hasta tres ataques a cargueros, los países que integran la Agencia Internacional de la Energía (AIE) han pactado "por unanimidad" liberar 400 millones de barriles de petróleo de sus reservas de emergencia para compensar el impacto en los mercados derivado de la ofensiva contra el régimen de los ayatolás y la respuesta iraní.

"Los países de la AIE han decidido por unanimidad lanzar la mayor liberación de reservas de petróleo de emergencia en la historia de nuestra agencia", ha anunciado este miércoles el director de la AIE, Fatih Birol. Con la liberación de estos 400 millones de barriles de petróleo, más del doble de la anterior intervención récord de la agencia al comienzo de la guerra de Ucrania, cuando liberó 182 millones de barriles de crudo, la institución pretende compensar el suministro que se perdió debido al cierre efectivo del estrecho de Ormuz.

No obstante, a pesar de destacar la importancia de la medida anunciada para aliviar los impactos inmediatos de la perturbación en los mercados, Birol ha subrayado que lo más importante para restablecer la estabilidad de los flujos de petróleo y gas "es la reanudación del tránsito a través del estrecho de Ormuz", la ruta de comercialización para alrededor de 15 millones de barriles diarios del suministro mundial de crudo y de otros 5 millones de barriles diarios de productos derivados del petróleo. Representa, en total, alrededor del 25% del comercio mundial de petróleo por vía marítima.

Los flujos de petróleo, gas y otras materias primas a través del estrecho "prácticamente se han detenido", ha recordado el director de la AIE, advirtiendo de que, sin suficientes rutas de comercialización y sin más almacenamiento disponible, los productores de petróleo de Oriente Próximo han comenzado a reducir la producción.

Los miembros de la AIE mantienen actualmente unos 1.200 millones de barriles de reservas de emergencia, además de otros 600 millones de barriles en inventarios de la industria que se mantienen por obligación gubernamental.

Las reservas de España

La ministra de Transición Ecológica Sara Aagesen ya había avanzado esta mañana que nuestro país votaría a favor de la medida. Según ha detallado en un desayuno informativo, la liberación de reservas que correspondería a España sería de alrededor del 2 % del total, lo que supondría liberar reservas de 12 días y medio. España tiene 92 días de reserva.

"Por parte de España apoyamos la medida y entendemos que los mercados van a estar menos tensionados", ha dicho Aagesen.

Esta liberación coordinada de reservas es la sexta en la historia de la AIE desde su fundación en noviembre de 1974, tras la crisis del petróleo desatada durante la guerra del Yom Kippur. Anteriormente, la AIE había recurrido a la liberación de las reservas estratégicas de petróleo de los países miembros en respuesta a la Guerra del Golfo de 1991, los huracanes Katrina y Rita en 2005, la crisis de Libia de 2011 y dos veces tras la invasión de Ucrania en 2022.