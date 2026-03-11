Pese al triunfalismo expresado desde la compañía, Correos en 2025 no habría obtenido beneficios si no hubiera sido por la financiación directa que recibe por parte del Estado. Así lo demuestran las cuentas presentadas por la empresa. De hecho, los propios sindicatos también denuncian que las transferencias públicas han sido esenciales para la compañía en este ejercicio fiscal. Por tanto, la compañía postal sigue representando un importante agujero para las arcas públicas.

La letra pequeña de los resultados

Correos acaba de presentar los resultados del ejercicio del año 2025, en el que volvió a obtener beneficios por primera vez después de una década en la que ha encadenado, año tras año, pérdidas. Así lo comunicó la compañía, que subraya cómo "desde 2015, la compañía había encadenado resultados negativos de manera ininterrumpida, con la única excepción del ejercicio 2019". Al respecto, Correos detalla que la empresa estatal cerró 2025 con un beneficio neto de 14,4 millones de euros.

En este sentido, la compañía presumía en su comunicado de que "con estos resultados, Correos regresa a las ganancias antes de lo previsto en el Plan Estratégico 2024-2028 y se aproxima al resultado de 18 millones de euros logrado en 2019, último ejercicio en el que Correos había obtenido beneficios". De hecho, según Correos, la ejecución del Plan Estratégico es lo que explicaría el cambio de rumbo en las cuentas y el "giro transformador" en el modelo de negocio de la empresa y en la estructura de la organización.

Con todo, la compañía informa de que "la mejora de los resultados son fruto del aumento de los ingresos y de los esfuerzos de reducción de gasto". Concretamente, destaca que la cifra de negocios, excluyendo los ingresos extraordinarios por elecciones, creció un 2,5% en 2025 frente al año previo hasta alcanzar los 1.658 millones. Así, en su comunicado la compañía subraya que "este avance no sólo se explica por el comportamiento positivo del negocio postal y de paquetería, donde la mejora de la calidad y la consolidación de la cartera en torno a los clientes de mayor valor ha permitido un ajuste al alza de los precios, sino también por los ingresos derivados de nuevas líneas de diversificación".

En relación con los gastos, la compañía reconoce que "la ejecución del Plan de Salidas Voluntarias está siendo más prudente de lo previsto en el Plan Estratégico, lo que ha limitado la reducción del gasto del personal, que finalmente se mantuvo prácticamente estable respecto al año previo". Sin embargo, Correos explica que "los gastos totales de explotación se lograron reducir en un 2% respecto al 2024 en otro año de ahorros en partidas relacionadas con servicios profesionales, promoción y otras partidas no esenciales".

Así las cosas, en su comunicado Correos informa de que, dada la evolución conjunta de los ingresos y los gastos, la compañía registró un resultado bruto de explotación (Ebitda) de 76 millones de euros. Según la compañía, "este avance refleja la consolidación de una senda de recuperación operativa y se traduce en una rentabilidad económica del 4%, señal inequívoca de la mejora de la eficiencia y la capacidad de generación de recursos recurrentes".

No obstante, lo cierto es que, a pesar del triunfalismo de la compañía, para alcanzar estos resultados financieros ha sido necesaria la ayuda del Gobierno de Pedro Sánchez, que está inyectando una cantidad importante de dinero. Como informamos en Libre Mercado, en el Acuerdo Marco Estratégico 2024-2028 –firmado entre la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), Correos y los sindicatos CCOO y UGT– se preveía una inyección de dinero público de casi 4.000 millones de euros.

Concretamente, este plan estratégico se componía de tres ejes principales: un primer pilar destinado a reforzar la red y la financiación del servicio postal, dotado de 1.050 millones de euros (210 millones de euros anuales aproximadamente); un segundo eje para el reposicionamiento estratégico de Correos, con una financiación de 1.350 millones de euros (270 millones de euros anuales de SIEG más inversiones); y un tercer pilar dedicado al diálogo social y el desarrollo de un "nuevo marco laboral" (dotado de 1.500 millones de euros).

Precisamente, en Libre Mercado hemos destacado también cómo las pérdidas de Correos provocaron en 2024 una verdadera sangría en las cuentas de la SEPI. Así, en un comunicado la SEPI explicaba que sus Cuentas Anuales de 2024 habrían sido afectadas negativamente "por el impacto de los planes estratégicos desplegados por varias de las compañías del holding". De este modo, explicaban que "el ejercicio 2024 ha sido clave para el Grupo SEPI por el despliegue de planes estratégicos de las empresas participadas, que han incluido partidas extraordinarias, lo que ha llevado a un resultado neto de -501 millones de euros".

Con todo, ante el exceso de optimismo de Correos en relación con la gestión de sus recursos, desde CCOO se denuncia que la compañía postal, además de gracias al recorte de gasto y de plantilla, también ha registrado beneficios por la financiación del Estado. "La otra pata en la que se sustenta el resultado contable positivo son los más de 400 millones de euros anuales destinados a financiar el Servicio Postal Universal (SPU) y los Servicios de Interés Económico General (SIEG) para los que ha sido designado Correos", subrayan en un comunicado, donde subrayan que "esto pone de manifiesto que la estabilidad financiera de la empresa depende, en gran parte, de estos recursos públicos y no tanto de la evolución del negocio".