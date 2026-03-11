La guerra de Irán comenzada hace menos de dos semanas ha supuesto que los precios de los carburantes hayan aumentado poniendo en riesgo al sector del transporte y generando un aumento de los precios de los bienes. Una situación que recuerda a lo que ocurrió al comienzo de la invasión de Ucrania por parte de la Rusia de Vladímir Putin y que supuso un paro del sector.

En el programa Es la Mañana de Federico de esRadio, Juan José Gil, el secretario general de la Federación Nacional de Asociaciones de Transporte de España (Fenadismer), la federación de transportistas que agrupa a más de 32.000 empresas y 60.000 vehículos, ha dicho que "hoy nos hemos levantado con que el Ministerio de Transportes por fin ha movido ficha y nos va a convocar esta tarde a las cinco para mantener una reunión". Ha apuntado que "hubiéramos deseado que ya la semana pasada se hubieran iniciado estos contactos porque en 10 días el impacto que está teniendo el petróleo y, sobre todo el diésel, en las empresas de transportes es brutal".

Juan José Gil desconoce si el propio Óscar Puente sea "la persona que va a presidir esta reunión", pero ha lamentado que nadie desde el Ministerio de Transportes se haya puesto en contacto con la patronal desde el inicio de la guerra en Irán. En este sentido, el secretario general de Fenadismer ha dicho que "veníamos reclamando al Gobierno que igual que países de nuestro entorno ya venían desde la semana pasada como Portugal, Francia o países del este de Europa, adoptando medidas para controlar el precio de los carburantes o bien medidas fiscales que pudieran compensar este impacto".

"Nosotros, desafortunadamente, en estas casi dos semanas no habíamos tenido ningún contacto", ha reiterado el secretario general de Fenadismer. Ha asegurado que "hemos ido transmitiendo al Gobierno cuál es la situación del sector. En estos días de guerra ya hemos soportado un sobrecoste de 100 millones de euros en los derivados de la subida del diésel que es imposible para las empresas transportistas poder repercutírselo a los clientes". "Por eso necesitamos medidas urgentes e inmediatas porque de otra forma nos va a pasar lo mismo de cuando comenzó la guerra de Ucrania, que ante la falta de respuesta del Gobierno a los transportistas no les quedó más remedio que parar. En su momento era más rentable tener el vehículo parado que tenerlo en marcha", ha advertido.

El secretario general de Fenadismer ha recordado que "como ya tenemos la experiencia de 2022 el Gobierno ya sabe lo que tiene que hacer. En aquel momento y tras el paro que hubo en el sector del transporte que duró 15 días y que tuvo un impacto en la economía española… lógicamente es una medida extrema que los transportistas prefieren evitarla pero hay circunstancias en las que los transportistas tienen que parar". "La medida más directa es compensar los sobrecostes que tenemos del diésel con bonificaciones. También aquí es importante que las autoridades de Competencia y Consumo controlen la actuación que están llevando a cabo las petroleras. Nos parece desproporcionado e irracional y una falta de fundamento el que se haya subido 30, casi 40 céntimos el precio del diésel. Ahora mismo se encuentra por encima de la gasolina 10 céntimos cuando tradicionalmente y por los impuestos está por debajo. No entendemos esta subida espectacular del diésel y las autoridades de competencia tienen que hacer un análisis exhaustivo para ver qué razones son las que han llevado estas subidas tan desproporcionadas", ha explicado.

Juan José Gil ha finalizado diciendo que "en estos últimos días las llamadas son incesantes a las asociaciones. Cada vez que va a repostar un camión a la gasolinera ahora mismo le está suponiendo un sobrecoste de 500 euros respecto a lo que estaba pagando hace dos semanas. Esto es inasumible para un transportista". "Es un impacto que es difícil repercutir a sus clientes", ha dicho.