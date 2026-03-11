¿Por qué la caja del Real Madrid se ha reducido de 190 millones de euros a 3?

El Real Madrid ha vivido una época dorada entre 2012 y 2024, conquistando seis Ligas de Campeones y varias decenas de competiciones más. Sin embargo, los merengues enfrentan ahora un verdadero "test de estrés" que está llamado a poner a prueba la durabilidad del modelo económico-financiero desarrollado por la directiva que preside Florentino Pérez.

Los estados financieros intermedios correspondientes al primer semestre de la temporada 2025-2026 revelan que, a 31 de diciembre, el club disponía de apenas 3 millones de euros como posición de caja (es decir, en efectivo o equivalentes). A comienzos de 2024, esta rúbrica era de 190 millones, mientras que en enero de 2025 se comunicaba una tenencia de efectivo de alrededor de 61 millones.

El colchón de liquidez que disfrutaba el Real Madrid se había generado a través de una serie de acuerdos suscritos con el fondo estadounidense Sixth Street, que en 2022 anunció un acuerdo valorado en 360 millones de euros por la participación en la explotación de determinadas líneas de negocio del nuevo estadio Santiago Bernabéu.

Aquella inyección de capital hizo que, a cierre de 2022, la posición bancaria neta del club arrojase un saldo positivo de 213 millones de euros, rúbrica que devino en un saldo negativo de 312 millones a la conclusión del pasado año 2025. Para cubrir la diferencia, el Real Madrid ha activado líneas de crédito a corto plazo (una partida que sube de 60 a 450 millones) y dejado a un lado la financiación a largo plazo (pasa de 365 a 25 millones).

Los ingresos del club han frenado su senda alcista y, en el primer semestre del ejercicio 2025-2026, se situaron en el entorno de los 571 millones, lo que supone un 3% menos que en el mismo periodo de la temporada anterior. Las ventas por merchandising han caído un 22% por el agotamiento del "fenómeno Mbappé"; los ingresos por patrocinios han caído un 12% tras varios años de escalada; los eventos celebrados en el Bernabéu dejaron apenas 9 millones, un 28% menos que un año antes, por la suspensión de los conciertos derivada de las quejas vecinales.

En cambio, los costes han subido con fuerza. La masa salarial ha aumentado un 26%, hasta llegar a los 319 millones de euros, y ya supone casi el 49% de los ingresos obtenidos por el club, frente al 41% que representaba hace apenas un año. De igual manera, el beneficio, que ya fue magro en la temporada anterior, se sitúa ahora en niveles testimoniales, habiendo caído de 29 a 5 millones.

Como explicó Libre Mercado, en Concha Espina son conscientes de que el balance del club se ha deteriorado y aspiran a darle la vuelta a la situación con tres grandes operaciones.

La primera consiste en el pleno despliegue del nuevo estadio Santiago Bernabéu, cuya operativa sigue condicionada por la imposibilidad de organizar conciertos, si bien hay optimismo acerca de las perspectivas de futuro que ofrece el recinto.

La segunda consiste en la transformación de suelo en Valdebebas, que permitiría atraer inversiones valoradas en 8.500 millones a partir del desarrollo de un campus de innovación que emularía el modelo ensayado originalmente por los Dallas Cowboys de Estados Unidos.

La tercera pasa por la venta de parte de los derechos de explotación de algunos de los activos del club, o incluso la transferencia de hasta un 49% de la entidad a un socio privado. Este diario ya refirió el pasado mes de noviembre que el Real Madrid se plantea dar entrada a Bernard Arnault (LVMH) o a Sixth Street, a cambio de una inyección de hasta 500 millones de euros en las arcas del club.

El coste de las lesiones y de los fichajes que aún no han cuajado

En clave deportiva, el desempeño del Real Madrid en las dos últimas temporadas ha estado muy condicionado por las continuas lesiones que han venido sufriendo los jugadores del equipo merengue. Nombres como Mendy, Alaba, Carvajal, Rüdiger, Militão, Ceballos, Camavinga o Bellingham han acumulado meses en el dique seco y, mirando a los próximos meses, la lesión sufrida por Rodrygo dejará al brasileño "fuera de juego" hasta finales de 2026.

En la temporada 2023-2024, 12 de los 23 jugadores de la primera plantilla sufrieron lesiones de gravedad media o alta, acumulando más de 800 días de baja. En la 2024-2025, la enfermería emitió 56 partes médicos, mientras que en 2025-2026 se han conocido al menos 37 percances físicos.

Según una estimación de la aseguradora Howden, el coste acumulado de estos problemas asciende a 169 millones de euros, solamente en concepto de los días de baja en que el club no puede disponer de los servicios de sus jugadores. De igual modo, un análisis realizado por LD revela que el coste salarial de los meses de baja acumulados por los jugadores que se han señalado ascendería a unos 75 millones de euros, es decir, casi el 25% del gasto anual en salarios deportivos.

A esta problemática hay que sumarle el elevado coste de los fichajes que aún no han terminado de cuajar. Entre 2024 y 2026, el Real Madrid dedicó 233 millones a la contratación de Endrick, Dean Huijsen, Franco Mastantuono y Álvaro Carreras, cuatro jugadores muy jóvenes (tienen entre 18 y 22 años) que estaban llamados a servir como revulsivos para el equipo.

De momento, el brasileño está cedido en Francia, el hispano-holandés está en la diana por varias imprecisiones, el argentino no ha terminado de tener protagonismo y ha sido criticado por su expulsión ante el Getafe y solamente el gallego parece haber tenido algo más de suerte, pese a lo cual su trayectoria no ha estado plenamente exenta de críticas.

De igual modo que el club explora tres opciones para "hacer caja" y robustecer nuevamente su balance financiero, la dirección deportiva tiene ante sí la dificultad de recomponer una plantilla que no está cumpliendo con los objetivos esperados. La salida de Alaba se da prácticamente por segura, lo que permitiría un ahorro de casi 23 millones de euros, existiendo la posibilidad de fichar por 0 euros a Ibrahima Konaté o Jonathan Tah como posibles reemplazos. También resultaría asequible la apuesta por el canterano Jacobo Ramón, que se ha hecho un hueco en la Serie A italiana a pesar de que hace apenas un año militaba en las filas del filial blanco. El Real puede volver a contar con él por apenas 8 millones.

De Italia también podría llegar Nico Paz. El canterano de origen argentino que se ha convertido en uno de los centrocampistas más valorados de la Serie A. Su reincorporación costaría apenas 9 millones, una ganga si tenemos en cuenta que su valor de mercado se estima en el entorno de los 60 millones, según Transfermarkt.

Para evitar un atasco en la medular y hacer caja, los blancos podrían plantearse la salida de Brahim Díaz, un jugador valorado en 45 millones de euros que despierta el interés de varios clubes. Más difícil será hacer negocio con otros de los jugadores que podrían dejar el club. Hablamos de nombres de indudable prestigio, como Carvajal, Ceballos o Rüdiger, pero también de figuras veteranas que han pasado mucho tiempo en la enfermería durante las últimas temporadas.

Y luego está el reto de asentar la dirección deportiva en torno a un entrenador capaz de construir un nuevo equipo ganador. La salida de Xabi Alonso resultó traumática y la experiencia de Arbeloa está siendo compleja. En los medios se apunta mucho a Jürgen Klopp y Massimiliano Allegri, dos eternos candidatos al banquillo blanco, si bien también se han barajado nombres como el del legendario Zinedine Zidane o el prometedor Enzo Maresca.