Sánchez observa el empobrecimiento de las familias por Irán tras subir 1.936 millones en impuestos a alimentos

Pedro Sánchez se niega a bajar los impuestos en plena crisis por la guerra de Irán. Y lo hace tras haber subido en el último año 1.756 millones la carga fiscal de la energía y otros 1.936 millones la presión tributaria sobre los alimentos.

Pedro Sánchez no quiere bajar los impuestos para ayudar a las familias y empresas a capear la escalada de precios por la guerra de Irán. Pero ya no es una cuestión de bajar impuestos, sino de dejar de subirlos. El último informe mensual de la Agencia Tributaria reconoce que, fruto de los últimos cambios normativos en los impuestos a la energía, entre enero y noviembre de 2025 – último dato disponible – , Hacienda se ha llevado de los bolsillo de los españoles 1.756 millones de euros más por los impuestos a la misma energía cuyo precio ahora se dispara. Y otros 1.936 millones por los alimentos.

Los cambios normativos que afectan a la energía han sido los siguientes, según reconoce el propio informe de la Agencia Tributaria: "Medidas relacionadas con la energía: subida del tipo del IVA en electricidad (RDL 11, 20 /2022 y 8/2023); subida del tipo del IVA en gas natural, madera y pellets (RDL 17, 20 /2022 y 8/2023); subida del tipo del Impuesto Especial sobre la Electricidad (RDL 11, 20 /2022 y 8/2023); recuperación del Imp. Valor de la Producción de la Energía Eléctrica (RDL 8/2023)". Y todo ello sigue operativo en 2025 y 2026 y genera, por lo tanto, unos ingresos extra en recaudación fiscal. Dicho de otro modo: sigue en vigor esa subida de impuestos que ahora afecta a una escalada de los precios de la energía.

Y el cambio normativo que afecta a los alimentos ha sido la "subida del tipo del IVA en alimentación (RDL 20/2022 y 5, 8/2023)".

El resultado es más que visible: 1.756 millones de euros más entre enero y noviembre de 2025 por subidas de impuestos a la energía del Gobierno de Pedro Sánchez. Y otros 1.936 millones por la parte de los alimentos.

Para colmo, el informe reconoce que "los ingresos tributarios en noviembre ascendieron hasta los 22.785 millones de euros, un 19,2% por encima de los recaudados en el mismo mes del año pasado. El resultado es consecuencia de un crecimiento de los ingresos brutos del 13,3% y un descenso de las devoluciones realizadas del 6,4%". Más dinero para Hacienda, menos dinero para los bolsillos particulares.

Es más, el informe reconoce que los cambios normativos y en la gestión supusieron, hasta noviembre, ingresos adicionales por un valor de 7.364 millones en total o, lo que es lo mismo, 2,7 puntos del 10% de crecimiento acumulado en el año". Y es que hay más subidas: "Medidas Ley 7/2024: límite a la consolidación de las pérdidas en grupos; recuperación de los límites en la compensación de BINs; aumento de la minoración por reserva de capitalización; incremento de la deducción por donativos; Impuesto sobre el Margen de Intereses y Comisiones de determinadas EE.FF; subida de tipos del Impuesto Especial sobre Labores del Tabaco; Impuesto Especial Líquidos Cigarrillos Electrónicos".