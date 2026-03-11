La vigencia de las lecciones de Adam Smith en un mundo que vuelve a cerrarse

El 9 de marzo de 1776 vio la luz An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations (La riqueza de las naciones), la gran obra de Adam Smith. Dos siglos y medio después, su vigencia resulta asombrosa. No solo porque aquel libro fundó la economía política moderna, sino porque conserva toda su fuerza intelectual, en un momento en el que el mundo vuelve a levantar barreras comerciales, el nuevo proteccionismo se disfraza de "soberanía nacional" y se pone en tela de juicio el valor del comercio internacional. Que justamente ahora, 250 años después, resurja el debate sobre las barreras comerciales demuestra hasta qué punto Smith sigue siendo una referencia central para entender nuestro tiempo.

La relevancia histórica de La riqueza de las naciones es difícil de expresar. Adam Smith no solo escribió un alegato a favor del comercio, sino una explicación general de por qué unas naciones prosperan y otras se estancan. El corazón de su mensaje era revolucionario para su época: la riqueza no depende de atesorar metales preciosos, ni de blindar artificialmente la producción nacional, como defendía el mercantilismo, sino de la productividad, de la división del trabajo, de la competencia, de la seguridad jurídica y de la libertad de intercambiar. En otras palabras, las naciones se enriquecen cuando permiten que el talento, el capital y el trabajo encuentren usos más eficientes.

Este mensaje conserva hoy una enorme actualidad, especialmente en España. Mientras este notable escocés explicó que la prosperidad nace de la libertad económica bajo reglas estables, el Gobierno de Pedro Sánchez gobierna abrazado al intervencionismo, a más dirigismo político, a más discrecionalidad en el reparto de ayudas y una tendencia creciente a sustituir la creación de riqueza por su redistribución política. Frente a la confianza en la sociedad abierta y en la capacidad de los individuos y empresas para generar prosperidad, el sanchismo ha consolidado una visión en la que el Estado ni es neutral, ni garantiza reglas del juego, sino que selecciona a dedo ganadores, reparte subvenciones y multiplica la dependencia de sectores del BOE.

El comercio internacional no es un juego de suma cero. No es una guerra en la que uno gana y otro pierde necesariamente. Es, bien ordenado, un mecanismo de cooperación social a gran escala. Cada país, cada empresa y cada trabajador pueden especializarse allí donde son relativamente más eficientes, intercambiando después con otros aquello que no producen mejor o tan barato. Esa es la lógica que multiplica la productividad y amplía el bienestar general. Por eso, la defensa del comercio exterior no era un capricho doctrinal de Adam Smith, sino una consecuencia natural de su visión sobre cómo se crea riqueza.

La historia económica posterior le dio la razón. La expansión del comercio internacional en la era contemporánea ha sido uno de los grandes motores del crecimiento mundial. Según la OMC, el volumen del comercio mundial de mercancías es hoy aproximadamente 43 veces superior al de 1950. Ese salto ha permitido una mayor especialización, economías de escala, difusión tecnológica y una integración productiva sin precedentes. Allí donde los países se han abierto al intercambio, con instituciones razonablemente estables, han tendido a crecer más y a transformar con mayor rapidez su estructura económica.

Además, el comercio internacional ha sido un factor decisivo en la reducción de la pobreza. Según la OMC, entre 1995 y 2022 la participación de las economías de renta baja y media en las exportaciones mundiales pasó del 17% al 32%, mientras que en ese mismo periodo la proporción de población de esos países que vivía con menos de 2,15 dólares al día cayó del 40% al 10%.

No todo ese progreso se explica solo por el comercio, por supuesto, pero sería intelectualmente deshonesto minimizar su papel. La integración en los mercados globales ha sido una de las mayores máquinas de prosperidad de la historia.

Por eso resulta tan preocupante la deriva actual. El mundo vive una clara fase de fragmentación comercial. Las restricciones al comercio y a la inversión extranjera directa se han triplicado desde 2018. El pensamiento político y económico también ha cambiado. Ahora vuelven a presentarse los aranceles como herramientas normales de política económica, como si gravar importaciones no implicara encarecer insumos, reducir la competencia y terminar trasladando costes a los consumidores y empresas.

España no es ajena a esa deriva. Sánchez comparte muchos de los reflejos del nuevo proteccionismo, no en forma de aranceles, porque esa competencia no reside en Moncloa, pero sí mediante un ecosistema de hiperregulación, fiscalidad elevada, inseguridad jurídica y una concepción cada vez más estatalista de la actividad económica. Autonomía estratégica, reindustrialización y resiliencia, no pueden ser coartadas para justificar más control político y más obstáculos a la competencia.

Ese es justamente uno de los puntos en los que Smith conserva una actualidad incómoda. Su crítica a los aranceles se basaba en una observación elemental. Cuando un gobierno protege artificialmente a ciertos productores frente a la competencia exterior, lo que suele hacer es imponer un coste al conjunto de la sociedad para beneficiar a intereses concretos y bien organizados.

Adam Smith no fue un doctrinario simplista del laissez-faire absoluto. Admitía excepciones vinculadas, por ejemplo, a la defensa nacional, y comprendía que los mercados necesitan un marco institucional, jurídico y moral para funcionar bien. No era el profeta de un mercado sin normas, sino de un orden de libertad bajo reglas generales, con competencia, justicia y límites al privilegio. Su pensamiento no puede reducirse a una cita sobre la "mano invisible". De hecho, leído con atención, Smith fue también un crítico severo de los monopolios y de la connivencia entre poder económico y poder político.

Y ahí aparece otra gran lección para nuestro tiempo. La defensa del comercio libre no consiste en aceptar cualquier globalización, sino en preservar un sistema abierto, competitivo y previsible que favorezca la prosperidad general en lugar de la arbitrariedad.

El problema de nuestro tiempo es el retorno del nacionalismo económico, del subsidio dirigido a determinados colectivos, del arancel como arma política, de la idea de que la prosperidad puede fabricarse desde el BOE; y de una política económica que confunde crear riqueza con hacer crecer la dependencia. En España, el Gobierno confunde política económica con propaganda, industria con subvención, justicia social con extracción fiscal y prosperidad con reparto clientelar.

Cerrar mercados no hace más ricas a las naciones; las hace más ineficientes, más caras y, con frecuencia, más dependientes. Esta es una cuestión en la que Vox está profundamente equivocado. Asumir marcos proteccionistas no fortalece la economía española, sino que la empobrece, reduce su competitividad y encarece la vida de familias y empresas.

En el fondo, el mensaje de La riqueza de las naciones sigue vivo porque describe una verdad permanente: la prosperidad nace de la libertad para producir, innovar, intercambiar y cooperar; no del castigo a la competencia ni de la autarquía económica. El comercio internacional no es perfecto ni distribuye automáticamente sus beneficios, pero ha sido una palanca formidable de crecimiento, modernización y reducción de la pobreza. Renunciar a esa evidencia por el proteccionismo sería un error histórico.

Doscientos cincuenta años después, Adam Smith sigue recordándonos que la riqueza de las naciones no se construye levantando muros, sino abriendo caminos. Y también, que ningún Gobierno, por ambicioso que se crea, puede sustituir con decretos, eslóganes y subsidios la fuerza creadora de una sociedad libre.