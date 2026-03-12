Así exprimen los ayuntamientos a los conductores: pagarán 3.000 millones por el "numerito"

Los propietarios de vehículos en España deberán abonar este año cerca de 3.000 millones de euros a los ayuntamientos por el Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM). Así se desprende de un informe publicado por Automovilistas Europeos Asociados, que recuerda cómo 37,8 millones de titulares de vehículos deberán abonar el IVTM este año por el simple hecho de tener el vehículo dado de alta en la Dirección General de Tráfico, independientemente de que circulen o no con él.

Diferencias entre ciudades

Según Automovilistas Europeos Asociados, cerca de 3.000 millones de euros a los ayuntamientos por el Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM) en el año 2026. "A pesar de las medidas medioambientales decretadas contra el uso del automóvil, los ayuntamientos no renuncian a los cuantiosos ingresos que genera el Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM), en torno a los cuatro mil millones de euros cada año", subraya la asociación.

El estudio destaca que las diferencias fiscales entre municipios pueden ser significativas. En el caso de un turismo medio de 11,99 caballos fiscales, el impuesto anual varía notablemente según la ciudad. Así, en Santa Cruz de Tenerife se pagan 34,08 euros, mientras que en Madrid la cuota asciende a 59 euros, en Barcelona a 68,16 euros y en San Sebastián alcanza 89,25 euros. Esto supone que el mismo vehículo puede pagar un 161% más en San Sebastián que en la capital tinerfeña, según los cálculos de AEA.

Entre las capitales con cuotas más elevadas figuran San Sebastián, Vitoria, Bilbao, Barcelona, Gerona, Tarragona, Lérida, Ciudad Real, Jaén, Granada, Huelva, Salamanca, Santander y Cádiz. En el extremo contrario, el informe señala como municipios con menor presión fiscal a Santa Cruz de Tenerife, Melilla, Ceuta, Zamora, Palencia, Badajoz, Cáceres y La Coruña. Las diferencias también se producen dentro de una misma provincia. En la Comunidad de Madrid, por ejemplo, municipios como La Hiruela, Patones o Las Rozas de Puerto Real aplican tarifas hasta siete veces inferiores a las de Madrid capital. En Cataluña, la cuota en municipios como Rajadell o Aguilar de Segarra puede ser ocho veces menor que la aplicada en Barcelona.

Sin embargo, esto también incentiva que algunos ayuntamientos traten de atraer las matriculaciones con regímenes fiscales más beneficiosos. La asociación explica que numerosas empresas de alquiler y renting han concentrado la matriculación de sus flotas en municipios con menor fiscalidad, donde han abierto sucursales para beneficiarse de estas tarifas. En diez municipios españoles con entre 600 y 15.000 habitantes se matricula aproximadamente el 35% de todos los coches de empresa del país. En concreto, se trata de 244.921 turismos de empresa sobre un total nacional de 694.559, según el estudio.

AEA sitúa el origen de este fenómeno en septiembre de 2000, cuando se eliminó el indicativo provincial de las matrículas españolas. Esta medida permitió registrar vehículos en cualquier municipio sin que la matrícula reflejara la provincia. Además, el informe identifica 25 ayuntamientos donde el número de vehículos de nueva matriculación supera al de habitantes, con niveles de motorización muy elevados. En La Hiruela (Madrid), por ejemplo, con 88 habitantes, se llegaron a matricular 69 vehículos por habitante en un año.

Claves del IVTM

El Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica se implantó en España hace 36 años en sustitución del antiguo impuesto de circulación, conocido popularmente como "el numerito". Desde entonces se ha consolidado como una de las principales fuentes de ingresos fiscales para las entidades locales. De acuerdo con los datos recogidos por AEA, este impuesto genera unos ingresos anuales en torno a los 4.000 millones de euros para las haciendas municipales.

El sistema de cálculo varía según el tipo de vehículo. En el caso de los turismos, la cuota depende de la potencia fiscal; en las motocicletas, se determina por la cilindrada; mientras que para camiones y autobuses se tienen en cuenta el peso del vehículo y el número de plazas. Estas cuotas parten de una tarifa mínima establecida para todo el territorio nacional, aunque existen excepciones en los territorios históricos del País Vasco y Navarra, que cuentan con un régimen fiscal propio.

Asimismo, la legislación permite a los ayuntamientos incrementar discrecionalmente las cuotas del impuesto, pudiendo llegar a duplicar la tarifa mínima fijada por la normativa estatal. Según el informe de Automovilistas Europeos Asociados, esta situación se produce actualmente en ocho de las 52 capitales de provincia españolas.

La normativa también permite aplicar bonificaciones de hasta el 75% en función del tipo de combustible utilizado o de las características del motor. Asimismo, los ayuntamientos pueden exonerar del pago del impuesto a los vehículos históricos o con más de 25 años de antigüedad. Esta posibilidad se introdujo tras una modificación de la Ley de Haciendas Locales en 1999, impulsada por AEA. Desde entonces, la asociación señala que cientos de miles de propietarios de vehículos clásicos han dejado de pagar este tributo a cambio de mantener vehículos considerados parte del patrimonio automovilístico.