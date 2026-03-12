Bruselas pide a los países bajar impuestos para aliviar la factura energética de hogares y empresas

La Comisión Europea está estudiando diferentes alternativas para aliviar la factura de hogares y empresas. Así lo ha destacado este miércoles la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, que defiende que la Unión Europea debe adoptar medidas para aliviar la presión de los precios energéticos sobre hogares y empresas ante el impacto que el conflicto en Oriente Medio ya está teniendo en el suministro del bloque. Durante una intervención ante el Parlamento Europeo, Von der Leyen ha asegurado que la escalada bélica en Oriente Medio ya está teniendo consecuencias económicas para los países de la Unión Europea.

Según explica la mandataria europea, diez días de guerra en la región han supuesto 3.000 millones de euros adicionales en importaciones de combustibles fósiles para los contribuyentes europeos. De hecho, la presidenta de la Comisión vincula este aumento de costes a la dependencia energética exterior del bloque. "Ese es el precio de nuestra dependencia", ha asegurado la presidenta de la Comisión Europea durante su intervención ante los eurodiputados.

Así las cosas, Von der Leyen subraya que la situación actual confirma la necesidad de mantener la estrategia energética a largo plazo de la Unión Europea, centrada en el desarrollo de fuentes de energía propias. En este sentido, ha insistido en que el bloque debe seguir apostando por las energías renovables y la energía nuclear como pilares de su sistema energético futuro.

Contención del precio de la energía

La presidenta de la Comisión Europea ha señalado que el Ejecutivo comunitario está analizando los distintos factores que influyen en el precio final de la energía en Europa. En concreto, ha hecho referencia a cuatro componentes principales: el diseño del mercado energético, los cargos de red, la fiscalidad aplicada a la energía y el sistema europeo de comercio de emisiones, conocido como ETS.

En relación con la estructura del mercado, según ha adelantado Von der Leyen, la Comisión estudia diferentes opciones para reducir el impacto del gas en los precios energéticos. Entre ellas, ha destacado la posibilidad de subvencionar o limitar el precio del gas, una medida que podría contribuir a reducir la factura energética en el conjunto de la Unión Europea. También apunta a otras herramientas como un mayor uso de los acuerdos de compra de energía, los contratos por diferencia y los mecanismos de ayudas estatales.

En materia de energías renovables, Von der Leyen señala que todavía existe margen para mejorar la eficiencia del sistema energético europeo. Según ha explicado la dirigente europea, una de las áreas en las que se puede avanzar es el aumento de la productividad de las redes eléctricas, con el objetivo de reducir la cantidad de energía renovable que se pierde durante el proceso de transporte y distribución. De este modo, ha explicado que se podría aprovechar mejor la electricidad generada por fuentes renovables y mejorar el rendimiento del sistema energético del bloque.

Impuestos y mercado de emisiones

La presidenta de la Comisión Europea también se ha referido al papel de la fiscalidad en el precio de la energía, aunque recordó que se trata de una competencia que corresponde principalmente a los Estados miembros. En este contexto, ha señalado que en algunos países europeos la electricidad soporta una carga fiscal mayor que el gas, lo que influye en el precio final que pagan los consumidores.

Por otro lado, Von der Leyen ha defendido la necesidad de actualizar el sistema europeo de comercio de emisiones. A su juicio, el sistema ETS sigue siendo una herramienta necesaria para evitar un mayor consumo de combustibles fósiles, aunque considera que debe adaptarse para responder a la situación actual del mercado energético.