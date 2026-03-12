Dos petroleros y un carguero alcanzados por misiles iraníes tras nuevos ataques con misiles en el estrecho de Ormuz

Las autoridades marítimas del Reino Unido han informado este jueves de nuevos ataques con misiles de origen desconocido en las aguas del golfo Pérsico, que han alcanzado a tres embarcaciones. El incidente más grave ha afectado a dos petroleros, que han tenido que ser evacuados de emergencia tras desatarse incendios a bordo, mientras que un buque portacontenedores también ha registrado daños por un impacto similar.

Según el Centro de Operaciones de Comercio Marítimo del Reino Unido (UKMTO, por sus siglas en inglés), el primer suceso se notificó a unas cinco millas náuticas al sur de la ciudad iraquí de Basora. En este punto, dos buques petroleros fueron blanco de proyectiles que provocaron llamas en ambas embarcaciones. "Todos los miembros de la tripulación han sido evacuados", ha asegurado el organismo británico, que por el momento descarta que se haya producido "ningún impacto medioambiental" grave en la zona.

Por otra parte, a 35 millas náuticas al norte de Jebel Ali, en Emiratos Árabes Unidos, otro proyectil impactó contra un portacontenedores, causando un fuego de menor magnitud. Las autoridades han confirmado que la tripulación se encuentra a salvo, aunque la oscuridad nocturna impidió realizar una evaluación completa de los daños inmediatos. Ante esta situación de extrema volatilidad, el UKMTO ha instado a todos los capitanes que naveguen por la región a extremar la precaución y reportar cualquier actividad sospechosa.

Estos graves incidentes se suman a los registrados durante la jornada del miércoles contra otros tres navíos. La zona se encuentra inmersa en una peligrosa escalada bélica derivada de los recientes enfrentamientos que involucran a Estados Unidos e Israel frente a Irán. Las continuas represalias están poniendo en jaque la libre navegación comercial en un paso vital para la economía mundial.

El estrecho de Ormuz es un enclave geoestratégico de primer orden, por el que transita habitualmente alrededor de una cuarta parte del comercio marítimo mundial de petróleo, así como importantes volúmenes de gas natural licuado y fertilizantes. Su casi total paralización en las últimas horas ha obligado a diversos productores de los países del Golfo a reducir de forma drástica su nivel de producción diaria.

Como consecuencia directa de esta amenaza a la cadena de suministro, el precio del barril de Brent, principal referencia en los mercados de Europa, ha vuelto a superar la barrera de los 100 dólares. El nerviosismo de los inversores se ha disparado después de que Omán tomara la decisión de retirar todos sus buques de su principal terminal de exportación petrolera ante el temor a nuevos ataques.

Para intentar frenar esta escalada de los precios energéticos y compensar la caída de la oferta provocada por la crisis en Oriente Medio, Estados Unidos ha anunciado la liberación extraordinaria de 172 millones de barriles de sus reservas estratégicas. La medida busca estabilizar un mercado mundial gravemente tensionado por el conflicto en uno de los principales cuellos de botella del transporte marítimo global.