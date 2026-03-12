Fondos indexados frente a acciones: ¿cuál destaca más en 2026?

Comencemos hablando primero de estas dos opciones que existen a la hora de valorar cómo invertir dinero en estos tiempos que vivimos. Los fondos indexados, como los ETF, lo que hacen es replicar índices bursátiles, siendo una opción pasiva para seguir el mercado. La inversión en acciones individuales implica elegir empresas en concreto para la compra de sus títulos. En este año, estamos viviendo una gran estabilidad en los tipos de interés, por lo que puede ser un buen momento para invertir.

Los costes y su importancia

En este sentido, los fondos indexados destacan por su coste reducido. Un ETF suele tener unos gastos totales al año por debajo del 0,2%. Esto puede suponer que, por cada 10.000 euros que inviertas, solo pagarás unos 20 euros al año en comisiones y nada en cuanto a gestión activa; el fondo solo replica un índice.

Las acciones individuales que se adquieren en bolsa no tienen comisiones de gestión, pero tienen otra serie de gastos, como la comisión del bróker, más los costes de custodia en el caso de que existan.

En el caso de que operes habitualmente, los gastos se pueden disparar, por lo que un inversor activo puede llegar a gastar del orden de un 1% o un 2% al año solo en transacciones. Actualmente, los brokers de bajo coste y las apps más intuitivas son más económicos, pero lo cierto es que los fondos son una mejor opción de cara a minimizar gastos.

Diversificar puede ser clave

Los fondos indexados permiten diversificar ya de entrada. Esto ocurre con los ETF globales, que cubren miles de compañíías en todo el mundo. Si una falla o cae, el impacto no es tan grande, puesto que se reparten los riesgos, algo que es perfecto para 2026, donde hay tantas tensiones a nivel geopolítico y rotaciones en todos los sectores.

En las acciones individuales, depende de ti poder diversificar. De cara a que sea similar a un fondo, precisarás del orden de 20 a 30 posiciones, algo que precisa de capital y un seguimiento de manera constante. Los fondos indexados son ideales para aquellas personas que no tengan tiempo para montar un portafolio con el debido equilibrio.

Riesgo y volatilidad

En estos dos casos, dependen del mercado, pero son distintos en cuanto a escala. Si hablamos de fondos indexados, lo que hacen es reflejar la volatilidad media que tiene el índice. Las acciones individuales lo que hacen es amplificar esto; aunque es posible ganar mucho, como quienes invirtieron en NVIDIA, hay mayores riesgos de que se produzcan quiebras, escándalos o ciclos negativos en los sectores.

La volatilidad puede ser una gran aliada en el caso de que aciertes, pero una cruel enemiga si no. Lo que parece claro es que los fondos ofrecen al inversor un camino que es más predecible, donde actúan menos las emociones.

Hablamos del tiempo y del conocimiento

La inversión en fondos indexados se puede decir que es plug and play. Solo es cuestión de abrir una cuenta, elegir un ETF, invertir y olvidarse. No debes hacer análisis de balances ni noticias. El propio índice lo hace por ti.

Si optas por las acciones, necesitarás más horas, de tal forma que necesites leer informes, ratios financieros, etc. Los expertos lo recomiendan para personas apasionadas por estos temas; de no serlo, lo mejor es optar por unos fondos en los que se ahorra tiempo y posibles errores.

¿Se puede batir al mercado?

Las acciones individuales cuentan con un potencial teórico ilimitado, aunque se puede decir que la mayor parte de las veces es lotería. Los fondos indexados no buscan batir al mercado. Lo cierto es que en 2026, con la eficiencia de los mercados y unos algoritmos que lo dominan todo, la probabilidad de que un particular supere con consistencia a un índice amplio es reducida, salvo para expertos profesionales.

La liquidez

Es elevada en los dos casos. Los ETF cotizan en bolsa como acciones, donde hay liquidez diaria enorme. Se puede vender en minutos en horario bursátil.

Actualmente, hay trading 24/7 en muchos mercados, lo que hace que sean en ambos casos fluidos, pero son más consistentes los fondos globales.

Disciplina a nivel emocional

Los fondos indexados son de gran ayuda de cara a fomentar la paciencia y la disciplina, ya que se ignora el ruido diario, hay menos tentaciones en materia de timing, etc. De igual forma, los fondos ayudan a ser más disciplinados, puesto que en las acciones provocan en los inversores FOMO o pánico.

Fiscalidad en España

En territorio español, los dos tributan en IRPF como ganancias patrimoniales, entre un 19% y un 28%. Los fondos indexados permiten traspasos sin que tributen entre ellos si son de igual categoría. En las acciones, cada venta generará un evento fiscal. Quédate con que en 2026, salvo cambios importantes, los fondos son la mejor opción fiscal para inversores a largo plazo.