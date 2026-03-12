Maquiavelismo, locura y sanidad gratuita universal

España no posee reputación de ser el país más rico del mundo, pero puede permitirse el lujo de ofrecer gratuitamente a cualquier extranjero que haya traspasado sus fronteras, sin importar que lo hubiera hecho de forma legal o ilegal, las prestaciones médicas que ninguno de los países más prósperos del planeta dispensa a quien no acredite poseer su nacionalidad. Lo que no pueden Alemania, Suecia, Dinamarca, Reino Unido, Países Bajos, Suiza o Italia, entre otros muchos, lo podemos nosotros.

Así, y desde hace un par de días, el flamante Reino de España ha puesto a disposición de los 8.300 millones de habitantes con que a día de hoy cuenta el planeta Tierra el acceso irrestricto, sin ningún tipo de límite o cortapisa, a la totalidad de las prestaciones sanitarias públicas que sus contribuyentes llevan financiando, vía impuestos directos y cotizaciones sociales, desde el año 63 del siglo XX, ejercicio en el que las Cortes votaron la Ley de Bases de la Seguridad Social. Al parecer, al Gobierno no le parecía suficiente que, solo en los últimos ocho años, se hubiese incrementado en tres millones redondos el número de tarjetas sanitarias en circulación. Ello pese a que en idéntico periodo el presupuesto por afiliado únicamente ha aumentado en menos del 2% tras descontar el efecto de la inflación; o sea, pese a que no se ha movido en casi una década.

Nadie se extrañe, pues, de que el promedio de espera para una cirugía plástica sea ya de 225 días o, en el caso de neurocirugía, 192 días. Quién sabe, tal vez el objetivo consista en que alcancemos la primera posición en el ranking mundial del turismo sanitario gratis total. Meta a nuestro alcance si seguimos esforzándonos como hasta ahora en la empresa. Porque lo de menos es que el coste promedio para el Estado de una estancia hospitalaria ronde los 867 euros diarios; sí, diarios. La única duda es si se habrán vuelto locos o, por el contrario, permanecen cuerdos pero aspiran en secreto a que la extrema derecha arrase en las elecciones de 2027.