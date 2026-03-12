Las exportaciones de aceite de oliva español a EEUU crecen un 22% pese a los aranceles de Trump

El aceite de oliva español sigue ganando terreno en Estados Unidos incluso en un contexto comercial complicado. A pesar de la guerra arancelaria de Donald Trump, las exportaciones al mercado estadounidense aumentaron un 22% el pasado año. En total, España exportó allí más de 102.313 toneladas de aceite, cerca de una quinta parte de todo el volumen vendido al exterior, lo que convierte a EEUU en el principal destino del oro líquido español.

Según los datos difundidos por la Asociación Española de la Industria y el Comercio Exportador de Aceites de Oliva y Aceites de Orujo (Asoliva), la demanda estadounidense continúa al alza y el aceite español mantiene una posición muy sólida, impulsado "por un consumidor fiel que valora cada vez más las propiedades saludables del producto".

En conjunto, las empresas exportadoras españolas vendieron fuera del país 592.000 toneladas de aceite de oliva y de orujo en 2025, lo que supone un incremento del 23% respecto al año anterior. El aumento llega después de dos campañas marcadas por una producción muy limitada, que había reducido la capacidad exportadora del sector.

Aumento del 57% en China

Del total exportado, más de 529.000 toneladas correspondieron exclusivamente a aceite de oliva. Algo más de un tercio se destinó a países de la Unión Europea, mientras que cerca de dos tercios se enviaron a mercados de fuera del bloque comunitario, lo que confirma el creciente peso de los destinos internacionales.

Además de EEUU, nuestro mercado exterior "prioritario y principal", otros mercados también registraron avances significativos. Reino Unido se situó como el segundo destino internacional del aceite de oliva español y elevó sus compras un 31% respecto a 2024.

China fue uno de los mercados más dinámicos, con un aumento del 57% en las importaciones de aceite español. También crecieron con fuerza Australia, con un incremento del 21%, y Canadá, donde las compras se elevaron un 50%.

En palabras del director de Asoliva, Rafael Pico, "el desempeño de 2025 demuestra la fortaleza estructural del sector y la confianza de los mercados internacionales en la calidad del aceite de oliva español". También ha enfatizado que, tras dos ejercicios con limitaciones en la producción, 2025 cierra como un año de "recuperación" en las exportaciones españolas gracias a "una campaña de vuelta a la normalidad".