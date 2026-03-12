Los conductores ante la subida de la gasolina: "Voy a echar menos para que Sánchez recaude menos impuestos"

Los españoles, y sobre todo los que son conductores, están muy preocupados por la subida desorbitada del combustible, en muchos casos hasta de cincuenta céntimos más por litro. En ese precio influye el impuesto al combustible del Gobierno de Pedro Sánchez, que hace aún más daño al bolsillo de los ciudadanos. Por ello, los conductores entrevistados por Libertad Digital piden al Ejecutivo "comprensión" en estos momentos. Incluso, algunos dan un paso más y afirman que van a consumir menos gasolina para que "Sánchez recaude menos impuestos".

Este diario ha salido a la calle para sondear el estado de ánimo de los españoles con este asunto tan delicado. Un señor mayor admite que "antes de que subieran los precios llené los dos depósitos de mis coches. Esta subida tiene que ver con el conflicto en Irán pero también por el afán recaudatorio del Gobierno de Pedro Sánchez. Una gran parte de la culpa la tiene el Ejecutivo. No es verdad eso que dice Sánchez de que la culpa es de Donald Trump por la guerra y no de ellos. Ellos tienen la culpa de muchas cosas, lo que pasa es que es muy hábil para no reconocerlo, pero algún día lo pagará".

"Sánchez no hará nada para ayudar a los españoles"

"Llevo pidiendo muchos años que el Gobierno tenga comprensión y ya me da igual". Hará lo que tenga que hacer para su ego y su idolatría, para ayudar a los españoles no va a hacer nada, para lo que le haga a él falta. "Voy a dejar de echar tanta gasolina para que el Gobierno no recaude tantos impuestos", reconoce el anciano.

Un chico joven cuenta a este diario que "si sigue subiendo puede llegar a ser un problema crítico", aunque no va a cambiar mi gestión con el coche en cuanto a cambiar de gasolinera, pero sí admite que "voy a intentar reducir el consumo". Sobre si considera que el Gobierno puede bajar los impuestos al combustible ha lamentado que "hace tiempo que dejé de confiar en el Gobierno". Otra mujer apunta a que "deberían hacer alguna auditoría para que el Gobierno no se aproveche de la subida y se controle y no suba más de la cuenta". "No soy mucho de usar el coche pero lo voy a usar menos", añade la mujer entrevistada.

Un conductor de Uber ha expresado también su "preocupación" porque afecta directamente a su sueldo y pide comprensión al Gobierno con el aumento desorbitado del combustible, mientras que otro español se ha quejado de que "lo que antes costaba 1,40 ahora es 1,80, las cosas suben aunque el producto que estén vendiendo sea anterior a la guerra, es lo de siempre. Los impuestos ya están altos, lo que pasa que con todo el gasto que están acometiendo no van a bajar los impuestos", ha criticado.