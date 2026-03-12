UAX conecta a más de 15.000 estudiantes con empresas líderes para resolver retos reales y mejorar su empleabilidad

La Universidad Alfonso X el Sabio (UAX) continúa consolidando la formación de los futuros profesionales a través de su modelo formativo 'UAXmakers', que conecta a los estudiantes con empresas de primer nivel para desarrollar soluciones innovadoras a retos reales.

Según informó la UAX este miércoles, desde que este modelo formativo se implantara hace cinco años, más de 15.000 estudiantes han participado en proyectos interdisciplinarios junto a un centenar de empresas punteras como Talgo, la Fundación Jiménez Díaz, GSK, Ibercaja, Sacyr o Mercedes-Benz, así como instituciones de la talla del Gobierno de Canadá, el Ayuntamiento de Villanueva de la Cañada y la Fundación SM, entre otras. Un programa que no solo contribuye a la formación académica, práctica y alineada con las necesidades del mercado laboral, sino también a un futuro mejor para todos al impulsar la generación de talento más responsable y sostenible.

"La clave del éxito de nuestro modelo está en involucrar a los estudiantes en proyectos reales desde el primer día", apunta Luis Couceiro, director de universidades del Grupo UAX. "Poner a nuestros estudiantes a trabajar junto a empresas e instituciones en retos reales genera una relación win-win: ellos aplican lo aprendido, descubren su propósito profesional y entienden cómo pueden generar un impacto positivo en la sociedad; mientras que las compañías identifican y atraen talento joven viéndolos trabajar en entornos muy similares a los que encontrarán al incorporarse al mercado laboral".

Proyectos diferenciales

Durante el presente curso, UAX ha puesto en marcha más de 40 proyectos 'UAXmakers' con un alto impacto social, tecnológico y medioambiental que involucran a estudiantes de 48 titulaciones y un centenar de profesores. Todos ellos coordinados por el Equipo de Innovación Pedagógica, que colabora activamente y mano a mano con empresas y organismos para crear iniciativas alineadas con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y la Agenda 2030.

Además, refuerzan la adquisición de capacidades y habilidades blandas de los estudiantes, y contribuyen a que las compañías identifiquen el talento del futuro y les preparen para una integración más eficaz en el mercado laboral. Una muestra de ello es que este modelo educativo alcanza tasas de empleabilidad en torno al 95% y se refuerza con los más 10.000 convenios que mantiene UAX con empresas y que demuestran su fortaleza como un puente clave entre la educación superior y el mundo empresarial.

Entre los proyectos más destacados del curso 2025-26 dentro del modelo 'UAXmakers', cabe destacar ‘Historia Clínica 360°’, un proyecto 'UAXmaker' desarrollado en colaboración con Humaniza Social Care y Mensajeros de la Paz, que permite a casi 1.000 estudiantes de la Facultad de Ciencias Biomédicas y de la Salud diseñar una historia clínica completa para pacientes en el entorno domiciliario, integrando diferentes disciplinas sanitarias. En ‘Hoja de Ruta’, proyecto en colaboración con la farmacéutica GSK, alumnos de Biotecnología, ADE, Marketing y Derecho trabajan en la creación de un plan para facilitar la implementación de productos innovadores con marcado CE en hospitales de toda España, enfrentándoles a retos reales del sector sanitario.

Por otro lado, Avanade e Ibercaja unen sus fuerzas con estudiantes de Diseño Industrial y Marketing para crear una ‘Pop-up Store’ innovadora que pueda ser reutilizada como oficina en zonas despobladas y que plantea un estudio de la monetización de estos patrocinios. En ‘Incubadoras Solidarias UAX’, realizado de la mano de Medical Open World, los estudiantes de Ingeniería Biomédica e Ingeniería Electrónica diseñan cunas térmicas de bajo coste para su despliegue en zonas con grandes necesidades sanitarias, una iniciativa que cuenta con el apoyo de la Oficina del Voluntario de la Fundación Universidad Alfonso X el Sabio (FUAX).

Otros exitosos 'UAXmakers' que tienen continuidad este curso son, por ejemplo, la ‘Escuela de Innovación’ con Avanade, que cada año desafía a los estudiantes a desarrollar soluciones tecnológicas innovadoras para problemas sociales globales. También destacan los ‘Itinerarios de Paisaje’ de la mano del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid (COAM), que trabaja en el estudio de las regiones devastadas durante la Guerra Civil Española, con el fin de acercar el patrimonio histórico-patrimonial a la sociedad general; o el ‘Diseño de Aletas’ junto al equipo de motor de SeventyTwo Sports, un proyecto interdisciplinar para la creación y optimización de aletas de competición que son ensayadas en un túnel de viento y de las que hay prototipos impresos.

"Todos estos proyectos reflejan el compromiso de UAX con un aprendizaje práctico, interdisciplinar y conectado con el mundo profesional, donde los estudiantes pueden aportar soluciones innovadoras con impacto real al mismo tiempo que impulsan su empleabilidad", explicó la UAX.

Aula

La celebración de AULA, del 11 al 15 de marzo en Ifema, servirá para que todos los asistentes puedan conocer de primera mano el modelo 'UAXmakers', comprometido con la innovación educativa, la empleabilidad y el impacto social. La Semana de la Educación de Madrid supondrá también una oportunidad única para que los futuros universitarios puedan ver cómo UAX conecta a sus estudiantes con el mundo empresarial, preparando a las futuras generaciones para afrontar los retos del mercado laboral al que tendrán que enfrentarse en los próximos años.