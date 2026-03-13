Cada vez hay más motos en España: la radiografía del parque móvil nacional

El parque total de vehículos en España alcanzó 37.862.492 unidades en 2024, según los datos recogidos en el Anuario Estadístico General 2024. Así lo destaca Automovilistas Europeos Asociados en su último informe, donde además subraya que este año los propietarios de vehículos españoles tendrán que pagar cerca de 3.000 millones de euros a los ayuntamientos por el Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM). En cualquier caso, la evolución del número de vehículos dados de alta en la DGT confirma la tendencia de crecimiento sostenido registrada en las últimas décadas y muestra el peso predominante de los turismos dentro del conjunto del parque móvil.

Evolución del parque móvil

El desglose de datos del informe presentado por Automovilistas Europeos Asociados, a los que ha tenido acceso Libre Mercado, refleja que el número de vehículos registrados en España ha aumentado de forma constante desde comienzos de siglo. Concretamente, en el año 2024 el parque móvil sumó un total de 37,8 millones de vehículos. Así, entre 2014 y 2024 el número total de vehículos creció en 4,83 millones, lo que supone un incremento de más del 14%. Asimismo, desde 2002 el número de vehículos ha crecido un 40%, desde las 27 millones de unidades.

Esta evolución confirma la ampliación progresiva del parque automovilístico en España. En este sentido, los datos proporcionados por la organización demuestran que, dentro del conjunto del parque móvil, los turismos continúan siendo la categoría mayoritaria, con 25,2 millones de coches registrados en 2024. Esta cantidad ha crecido en un 14,4% desde 2014, cuando sumaron 22 millones de coches, y un casi un 35% desde el año 2002, desde los 18,7 millones de unidades.

En segundo lugar se sitúan los vehículos destinados al transporte de mercancías. Los camiones y furgonetas suman 5,2 millones de unidades, consolidando su presencia dentro del sistema de transporte y distribución, habiendo crecido más de un 8% desde 2014 y un 27% desde el año 2002. Asimismo, el parque también incluye 67.432 autobuses, destinados al transporte colectivo de pasajeros.

A estas categorías se añaden otros vehículos especializados vinculados a actividades industriales o logísticas, donde figuran 259.417 tractores industriales, además de 554.592 remolques y semirremolques. Por otra parte, aumenta el peso de otros tipos de vehículos, que alcanza las 573.496 unidades.

Automovilistas Europeos Asociados

No obstante, uno de los incrementos más destacados en las últimas décadas corresponde a las motocicletas. Según el Anuario Estadístico General 2024, el número de motocicletas supera los 4,3 millones de unidades. De este modo, el parque de motocicletas ha crecido un 50% en la última década, desde los 2,9 millones, y un 190% desde el año 2002, cuando había 1,5 millones de motocicletas. Frente al incremento de las motocicletas, el informe recoge una reducción en el número de ciclomotores. En 2002 se contabilizaban 2,04 millones de unidades, mientras que en 2024 la cifra se sitúa en 1,62 millones.