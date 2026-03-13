EEUU autoriza la compra de petróleo ruso "por tiempo limitado"

Con el barril de Brent en cien dólares, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha anunciado el levantamiento temporal de la prohibición de comprar petróleo a Rusia. "Para ampliar el alcance global del suministro existente, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos otorga una autorización temporal para que los países adquieran petróleo ruso actualmente varado en el mar", ha anunciado el titular de la cartera, Scott Bessent, en una publicación en redes sociales.

.@POTUS is taking decisive steps to promote stability in global energy markets and working to keep prices low as we address the threat and instability posed by the terrorist Iranian regime. To increase the global reach of existing supply, @USTreasury is providing a temporary… — Treasury Secretary Scott Bessent (@SecScottBessent) March 12, 2026

La autorización se refiere, pues, a la compra de petróleo ruso que esté actualmente ya cargado en buques. La medida, según el secretario del Tesoro, es "de alcance limitado y a corto plazo". Según Estados Unidos, "no aportará beneficios financieros significativos al Gobierno ruso" al aplicarse solo al que está en tránsito. Alega que Moscú "obtiene la mayor parte de sus ingresos energéticos de los impuestos aplicados en el punto de extracción".

"Las políticas energéticas del presidente Trump han impulsado la producción de petróleo y gas de Estados Unidos a niveles récord, lo que ha contribuido a la reducción de los precios del combustible para los estadounidenses trabajadores", ha subrayado Bessent en un intento de minimizar el impacto económico que está teniendo la ofensiva contra Irán y la respuesta del régimen, con ataques constantes a buques que tratan de atravesar la vía estratégica del estrecho de Ormuz. Mientras el barril de Brent ha llegado a superar los cien dólares, en el caso del West Texas Intermediate, de referencia en Estados Unidos, ha alcanzado 96.

Sin embargo, Bessent ha alegado que "el aumento temporal de los precios del petróleo es una perturbación temporal que, a largo plazo, beneficiará enormemente a nuestra nación y a nuestra economía", en alusión a las exportaciones de petróleo y GNL estadounidense.