Menú
Libre Mercado

EEUU autoriza la compra de petróleo ruso "por tiempo limitado"

En un intento de limitar el encarecimiento del crudo, el Tesoro estadounidense permite comprar petróleo ruso ya cargado en barcos.

LM/Agencias
En un intento de limitar el encarecimiento del crudo, el Tesoro estadounidense permite comprar petróleo ruso ya cargado en barcos.
Envalentonado por el aumento de los precios del petróleo, el presidente ruso, Vladímir Putin, había pedido a Europa señales para reanudar las exportaciones de hidrocarburos ante el bloque del estrecho de Ormuz. | EFE

Con el barril de Brent en cien dólares, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha anunciado el levantamiento temporal de la prohibición de comprar petróleo a Rusia. "Para ampliar el alcance global del suministro existente, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos otorga una autorización temporal para que los países adquieran petróleo ruso actualmente varado en el mar", ha anunciado el titular de la cartera, Scott Bessent, en una publicación en redes sociales.

La autorización se refiere, pues, a la compra de petróleo ruso que esté actualmente ya cargado en buques. La medida, según el secretario del Tesoro, es "de alcance limitado y a corto plazo". Según Estados Unidos, "no aportará beneficios financieros significativos al Gobierno ruso" al aplicarse solo al que está en tránsito. Alega que Moscú "obtiene la mayor parte de sus ingresos energéticos de los impuestos aplicados en el punto de extracción".

Relacionado

"Las políticas energéticas del presidente Trump han impulsado la producción de petróleo y gas de Estados Unidos a niveles récord, lo que ha contribuido a la reducción de los precios del combustible para los estadounidenses trabajadores", ha subrayado Bessent en un intento de minimizar el impacto económico que está teniendo la ofensiva contra Irán y la respuesta del régimen, con ataques constantes a buques que tratan de atravesar la vía estratégica del estrecho de Ormuz. Mientras el barril de Brent ha llegado a superar los cien dólares, en el caso del West Texas Intermediate, de referencia en Estados Unidos, ha alcanzado 96.

Sin embargo, Bessent ha alegado que "el aumento temporal de los precios del petróleo es una perturbación temporal que, a largo plazo, beneficiará enormemente a nuestra nación y a nuestra economía", en alusión a las exportaciones de petróleo y GNL estadounidense.

Temas

En Libre Mercado

    Servicios

    • Radarbot
    • Curso
    • Inversión
    • Securitas
    • Buena Vida