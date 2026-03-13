El campo denuncia que el Gobierno quiere acabar con el cultivo de tabaco: propone combatir plagas con ajo

El sector del tabaco vuelve a estar en pie de guerra. La organización agraria Asaja Extremadura ha denunciado este jueves que el Gobierno ha tomado la decisión de "acabar de facto" con este cultivo tras prohibir los principales productos fitosanitarios necesarios para su producción.

Según explica el presidente de la organización, Ángel García Blanco, la situación es fruto de una serie de decisiones tomadas de forma conjunta por el Ministerio de Agricultura y el Ministerio para la Transición Ecológica que, a su juicio, están poniendo contra las cuerdas a miles de agricultores extremeños.

Cultivos impuestos y fallidos

El dirigente agrario recuerda que el primer paso fue obligar a los agricultores a sembrar cultivos como rabanetes y mostazas. El problema es que las abundantes lluvias de los últimos meses arruinaron la siembra. "Nos obligaron a sembrarlos y no han podido nacer porque las copiosas lluvias los han ahogado", lamenta García Blanco.

Posteriormente, "de nuevo con alevosía", las autoridades han vuelto a prohibir el uso del Dicloropropeno 1.3 (un producto que se aplica antes de sembrar para eliminar a los gusanos microscópicos que atacan las raíces de las plantas). Asaja subraya además que los productores italianos sí han podido emplearlo durante los últimos tres años, lo que, a su juicio, deja en clara desventaja a los agricultores españoles.

Pero el problema no termina ahí. Según recuerda García Blanco, en 2025, el Gobierno propuso a los tabaqueros utilizar otro producto alternativo (Metam Sodio al 51%). Los agricultores aceptaron, se gastaron el dinero en adquirirlo y meses más tarde, el pasado mes de febrero, el Gobierno volvió a cambiar las reglas y decidió prohibir el Metam Sodio advirtiendo de que, de utilizarlo, los agricultores deberán hacerlo bajo plástico. Es decir, cubriendo las parcelas.

Un coste millonario para los agricultores

El enfado entre los tabaqueros es mayúsculo y plantean dos reflexiones al Ejecutivo de Pedro Sánchez. En primer lugar, si hay que cubrir ahora 8.000 hectáreas bajo plástico, "habrá que preguntarse dónde se va a comprar ese material, si existe algún interés en favorecer a alguna empresa concreta y quién se encargará de retirarlo y destruirlo", señalan. "Solo el montaje supera los 3.000 euros por hectárea, esto es, casi 27 millones de euros".

En segundo lugar, García Blanco insta a que "estos expertos del ministerio habrá que reciclarlos en biología, dado que no saben que el tabaco se riega por aspersión y no por goteo". Explica que esta modalidad de tabaco por goteo "no la quieren las multinacionales por su bajísima calidad y por los problemas agroambientales que plantea".

Como alternativa, ahora se les ha propuesto un nuevo producto de origen natural "hecho a base de ajos". Los agricultores dudan de su efectividad y temen por el resultado de las cosechas.

Ante esta situación, Asaja Extremadura reclama el cese de los responsables de sanidad vegetal del ministerio y exige que se adopten soluciones realistas que permitan mantener un cultivo que consideran clave para el medio rural extremeño. "Nos estamos jugando el futuro de miles de familias", advierten desde la organización agraria.