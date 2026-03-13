Fiebre por entrar en el Banco de España: se agotan de nuevo las entradas de la visita

El Banco de España es conocido por sus funciones de banco central nacional, lo que implica los servicios de tesorería, gestión de las divisas, poner en circulación la moneda o elaborar informes y estadísticas. Situado en la céntrica plaza de Cibeles, su edificio es uno de los patrimonios más importantes del país, ya que a menudo se encuentra entre las construcciones arquitectónicas más apreciadas y relevantes de la capital. A partir del 11 de marzo se abrió el plazo para visitar esta emblemática construcción del siglo XIX y ascender los peldaños de la escalinata de mármol de forma gratuita, sin embargo las entradas se agotaron rápidamente.

Construcción emblemática nacional

La obra arquitectónica contó con Eduardo de Adaro como principal constructor, aunque también colaboraron Severiano Sainz de la Lastra y José María de Aguilar y Vela y muchos otros. En sus sucesivas ampliaciones en más de doscientos años de historia, la entidad ha decidido apostar por un patrimonio arquitectónico que represente su fortaleza y su dedicación histórica con la creatividad contemporánea. El último encargo de dichas ampliaciones corrió a costa del arquitecto navarro Rafael Moneo.

Aprobado el proyecto en 1883, el edificio cuenta con una fachada exterior donde los componentes escultóricos y en relieve del proyecto original conviven armoniosamente con aquellos que se han ido creando a medida que se han realizado las ampliaciones sucesivas. El interior posee la Escalera de Honor, construida en mármol de Carrara, el Patio de Efectivos convertido hoy en biblioteca y presidido por un imponente reloj o las vidrieras de estilo simbolista y art déco fabricadas en la Casa Mayer de Múnich.

Adquisición de las entradas

Gracias al programa de visitas guiadas puertas abiertas del Banco de España, se puede acceder de forma gratuita desde el 11 de marzo, hasta completar el aforo, en el periodo comprendido entre los meses de marzo y junio. Para ello hay que realizar una reserva previa en la página oficial del Banco de España en la que se debe indicar el DNI y fecha de nacimiento de cada una de las personas que van a realizar la visita.

Las visitas se dividen en una jornada de puertas abiertas el fin de semana con una duración estimada de 60 minutos o una visita guiada por el equipo voluntario del Banco de España los lunes y los martes.

Desde octubre gracias al programa de "Puertas Abiertas" más de 6.800 personas han podido visitar sus históricas instalaciones.