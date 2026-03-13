Madrid apuesta por el campo: más inversión, tecnología y recuperación de ecosistemas

La Comunidad de Madrid incrementará un 40% la inversión destinada a terrenos forestales durante los próximos años con el objetivo de reforzar la prevención de incendios y mejorar la conservación de los montes. El presupuesto pasará de 114,1 millones de euros entre 2021 y 2025 a 159,7 millones entre 2026 y 2030.

El anuncio lo ha realizado el consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior, Carlos Novillo, durante la presentación del Plan de Impulso Forestal Madrid Forestal en la sede de la Fundación Canal, en la capital. La iniciativa incluye diez ejes estratégicos y 45 medidas concretas centradas en normativa, gestión forestal, conservación, innovación, formación y gobernanza.

Líneas de actuación

Uno de los ámbitos prioritarios del plan será el mantenimiento y la regeneración de las dehesas, un ecosistema característico del territorio madrileño cuya conservación resulta relevante para afrontar fenómenos meteorológicos adversos. Para ello se impulsará la recuperación del arbolado mediante nuevas plantaciones, trabajos de poda y la instalación de cercados, con el objetivo de favorecer la regeneración natural de estos espacios.

El plan también contempla actuaciones dirigidas a facilitar el paso de rebaños y mejorar las infraestructuras vinculadas a la ganadería extensiva, considerada un elemento clave en la conservación de los montes. Entre las medidas previstas figuran la instalación de guardaganados y mangas de manejo, así como la construcción de abrevaderos, naves, cobertizos y majadas que faciliten la actividad ganadera en el medio natural.

Otra de las líneas de actuación será la recuperación de ecosistemas en áreas con riesgo de erosión, especialmente tras episodios meteorológicos extremos. Las actuaciones incluirán la revegetación de laderas, la restauración de barrancos y la corrección de cauces. Estas intervenciones también buscan mejorar la infiltración del agua en el suelo, lo que contribuye a favorecer la recarga de acuíferos y a mantener la estabilidad de los ecosistemas forestales.

El plan incorpora además el uso de inteligencia artificial (IA) para optimizar la gestión forestal. Esta tecnología permitirá automatizar procesos, analizar grandes volúmenes de datos y generar modelos predictivos que ayuden a mejorar la toma de decisiones. Como parte de este sistema se desarrollará un Sistema de Información Forestal, destinado a proporcionar herramientas de apoyo a gestores y propietarios del sector.

Sistemas de alerta temprana

La Comunidad de Madrid cuenta con más de 420.000 hectáreas de superficie forestal, de las cuales 227.019 hectáreas corresponden a cubierta arbolada, lo cual influye en la aparición de incendios, plagas o episodios de estrés hídrico en la vegetación. Para detectar de forma anticipada estos riesgos, el Gobierno regional pondrá en marcha un sistema de alerta temprana sobre el estado de las masas vegetales. Esta herramienta permitirá identificar signos de deterioro, enfermedades o falta de agua para facilitar una actuación rápida.

El sistema combinará varias tecnologías y fuentes de información. Entre ellas figuran una red de estaciones meteorológicas en terrenos forestales, sensores remotos, imágenes satelitales y drones, además de la observación directa en campo.

Paralelamente, los trabajos de selvicultura se centrarán en mejorar el estado de los ecosistemas, el cuidado de montes situados en espacios protegidos y el acondicionamiento de cabeceras de ríos. Estas actuaciones permitirán reducir la biomasa combustible, regenerar suelos y crear franjas naturales que dificulten la propagación del fuego.

También se crearán áreas cortafuegos en puntos estratégicos, diseñadas para interrumpir la continuidad del material vegetal inflamable. Estas barreras se adaptarán a factores como la topografía, el tipo de vegetación o los usos del suelo. Además, la Comunidad de Madrid prestará apoyo a los ayuntamientos situados en zonas urbanoforestales para que elaboren Planes de Actuación Municipal ante Incendios Forestales (Pamif).

Oficinas forestales

El plan también contempla impulsar el aprovechamiento maderero de los montes madrileños. Según las previsiones del Ejecutivo regional, el volumen de madera movilizada podría multiplicarse por 20, pasando de 18.504 metros cúbicos durante la pasada legislatura a 357.333 metros cúbicos hasta finales de 2026. Este incremento permitiría elevar los ingresos asociados al sector, desde 510.045 euros hasta unos 4,1 millones de euros.

Para facilitar la movilización de estos recursos, la Comunidad de Madrid creará una red de oficinas comarcales que ofrecerán asesoramiento técnico y económico a propietarios privados de terrenos forestales. Del mismo modo, también se promoverá el uso de la madera también en nuevos desarrollos urbanísticos, priorizando su aplicación en elementos como mobiliario urbano, pasarelas, estructuras de sombra o pavimentos. Finalmente, en el ámbito del ocio y el uso público de los montes, el plan prevé además mejorar las áreas recreativas forestales, con el objetivo de favorecer un uso ordenado de estos espacios naturales.