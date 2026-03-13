El precio de la gasolina y el diésel en España sigue mostrando cierta inestabilidad, con diferencias notables entre unas gasolineras y otras. A comienzos de año, la gasolina 95 se situaba en torno a 1,47 euros por litro de media en el país. Después de una ligera variación a la baja el jueves 12 de marzo, los carburantes han registrado una nueva subida y continúan siendo un gasto importante para los conductores.

Consultando los datos recopilados por el portal especializado dieselogasolina.com, el precio medio de los combustibles en España se sitúa actualmente en 1,707 euros por litro para la gasolina sin plomo 95 y 1,865 euros por litro para la gasolina sin plomo 98. En el caso del diésel, el gasóleo A ronda los 1,829 euros por litro, mientras que el gasóleo A+ se sitúa en torno a los 1,914 euros por litro.

Diferencias entre provincias

Ese precio del combustible varía según la provincia y la estación de servicio. En algunos territorios las diferencias pueden alcanzar varios céntimos por litro dependiendo de la competencia entre gasolineras o de la ubicación de las estaciones.

En cuanto a la gasolina sin plomo 95, los precios se sitúan entre los 1,711 y los 1,76 euros por litro dependiendo de la provincia analizada. Toledo registra el precio más alto, mientras que La Coruña presenta el valor más bajo.

En el caso de la gasolina sin plomo 98, Toledo vuelve a encabezar la comparativa con 1,924 euros por litro, mientras que Murcia registra el precio más bajo con 1,858 euros. En el caso del gasóleo A, Vizcaya registra el precio más elevado con 1,896 euros por litro, mientras que Toledo presenta el más bajo con 1,85 euros.

Por otro lado, en el gasóleo A+ Sevilla marca el mayor precio con 1,971 euros por litro, mientras que Vizcaya registra el menor con 1,901 euros.

Desglose por algunas provincias

Madrid :

Gasolina 95: 1,753 €/l

Gasolina 98: 1,893 €/l

Gasóleo A: 1,859 €/l

Gasóleo A+: 1,95 €/l

: Gasolina 95: Gasolina 98: Gasóleo A: Gasóleo A+: Barcelona :

Gasolina 95: 1,748 €/l

Gasolina 98: 1,894 €/l

Gasóleo A: 1,860 €/l

Gasóleo A+: 1,95 €/l

: Gasolina 95: Gasolina 98: Gasóleo A: Gasóleo A+: Valencia :

Gasolina 95: 1,738 €/l

Gasolina 98: 1,895 €/l

Gasóleo A: 1,873 €/l

Gasóleo A+: 1,65 €/l

: Gasolina 95: Gasolina 98: Gasóleo A: Gasóleo A+: Sevilla :

Gasolina 95: 1,716 €/l

Gasolina 98: 1,898 €/l

Gasóleo A: 1,865 €/l

Gasóleo A+: 1,971 €/l

: Gasolina 95: Gasolina 98: Gasóleo A: Gasóleo A+: Zaragoza :

Gasolina 95: 1,752 €/l

Gasolina 98: 1,91 €/l

Gasóleo A: 1,868 €/l

Gasóleo A+: 1,948 €/l

: Gasolina 95: Gasolina 98: Gasóleo A: Gasóleo A+: Toledo :

Gasolina 95: 1,76 €/l

Gasolina 98: 1,924 €/l

Gasóleo A: 1,85 €/l

Gasóleo A+: 1,95 €/l

: Gasolina 95: Gasolina 98: Gasóleo A: Gasóleo A+: Murcia :

Gasolina 95: 1,713 €/l

Gasolina 98: 1,858 €/l

Gasóleo A: 1,878 €/l

Gasóleo A+: 1,949 €/l

: Gasolina 95: Gasolina 98: Gasóleo A: Gasóleo A+: Vizcaya :

Gasolina 95: 1,734 €/l

Gasolina 98: 1,882 €/l

Gasóleo A: 1,894 €/l

Gasóleo A+: 1,884 €/l

: Gasolina 95: Gasolina 98: Gasóleo A: Gasóleo A+: Guadalajara :

Gasolina 95: 1,746 €/l

Gasolina 98: 1,897 €/l

Gasóleo A: 1,880 €/l

Gasóleo A+: 1,943 €/l

: Gasolina 95: Gasolina 98: Gasóleo A: Gasóleo A+: La Coruña:

Gasolina 95: 1,71 €/l

Gasolina 98: 1,867 €/l

Gasóleo A: 1,859 €/l

Gasóleo A+: 1,937 €/l

Las fluctuaciones en el precio de los carburantes se producen en un contexto de tensiones internacionales que afectan al mercado energético debido a la inestabilidad en Oriente Próximo y las restricciones de tráfico en el Estrecho de Ormuz. Unos factores que terminan trasladándose al precio final que pagan los consumidores en las estaciones de servicio.