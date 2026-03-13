Se disparan un 60% los beneficiarios del Bono Social Eléctrico con Sánchez y un 50% los del Térmico

Los datos más recientes publicados por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico revelan un fuerte ascenso en el número de hogares que perciben rebajas en su factura de la luz. Este incremento del mecanismo de protección forma parte de una tendencia observable en determinadas administraciones socialistas, donde se prioriza incorporar a mayor cantidad de ciudadanos a las prestaciones públicas, incluso en periodos en los que se insiste en la solidez de la recuperación económica. Por ello se flexibilizaron los requisitos para que accedieran más usuarios con el pretexto del incremento de los precios de la energía debido la invasión rusa de Ucrania.

Distribución geográfica

El recuento de perceptores del descuento en el suministro eléctrico muestra una trayectoria ascendente en los últimos ejercicios. En 2019 se situaba en 1.303.529 viviendas. La cifra descendió ligeramente en 2020 hasta 1.223.673 y se mantuvo próxima en 2021 con 1.218.120. A partir de 2022 comenzó un repunte claro alcanzando 1.351.027, para continuar subiendo en 2023 a 1.565.742, en 2024 a 1.641.084 y culminar en diciembre de 2025 con 1.725.902 hogares acogidos. Lo que hace un incremento del 60% en siete años.

Según los datos de diciembre de 2025, Andalucía concentra la mayor proporción con 352.995 usuarios, lo que representa el 20,45% del conjunto nacional. Le sigue la Comunidad Valenciana con 224.602 (13,01%), Cataluña con 194.474 (11,27%), Madrid con 188.034 (10,90%), Castilla y León con 115.692 (6,70%) y Castilla-La Mancha con 115.435 (6,69%). Otras regiones como Galicia (97.235), Extremadura (88.393) o el País Vasco (65.792) completan el mapa territorial.

A escala nacional, el desglose por motivo principal de acceso muestra que el criterio de renta explica la inmensa mayoría: 1.153.813 hogares (66,85%). Las familias numerosas aportan 454.382 (26,33%), los jubilados con pensión mínima 76.893 (4,46%) y los beneficiarios del Ingreso Mínimo Vital 40.814 (2,36%).

Este mecanismo de rebaja en la factura eléctrica carece de una asignación presupuestaria concreta en los Presupuestos Generales del Estado. Su coste se distribuye como cargo regulado del sector entre productores, operadores de redes y empresas comercializadoras. Para 2025 se estimó un impacto neto cercano a 241,7 millones de euros, según las memorias técnicas aprobadas.

El Bono Social Térmico

En 2019, el volumen de beneficiarios del Bono Social Térmico sumó 1.094.346 hogares. Avanzando a 2020, esta magnitud se expandió a 1.270.897. Para 2021, el conteo descendió ligeramente a 1.113.536 viviendas. En 2022, el número repuntó hasta 1.226.731.

Prosiguiendo en 2023, el número creció a 1.357.138. Durante 2024, la cantidad ascendió a 1.580.735 y por último, en 2025, el agregado alcanzó 1.649.625 casas subsidiadas. Desde el inicio hasta el final del periodo, el avance representa un 50,7% más desde que comenzó a darse esta ayuda.

Las cantidades destinadas a compensar gastos de electricidad han experimentado una progresión notable desde su implantación. El importe inicial en 2019 fue de 75 millones de euros. Subió a 87 millones en 2020 y se elevó con fuerza hasta 202 millones en 2021. El año 2022 registró el máximo con 453 millones de euros. Posteriormente se situó en 255 millones en 2023, 300 millones en 2024 y 312 millones en 2025.

El crecimiento acumulado entre el primer ejercicio y el actual supera el 316%. El pico registrado en 2022 respondió a la inyección de fondos adicionales de carácter extraordinario —incluyendo 225 millones adicionales en la recta final del año— como respuesta a la escalada de precios energéticos provocada por la invasión de Ucrania. Estas inyecciones temporales permitieron tanto elevar las cuantías individuales como atender a un mayor volumen de solicitantes.

Diferencias entre el Bono Social Eléctrico y el Térmico

El Bono Social Eléctrico consiste en una reducción directa y mensual aplicada únicamente sobre la factura de la electricidad, en la tarifa regulada, Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor (PVPC) y solo para contratos de vivienda habitual con potencia contratada inferior a 10 kilovatios; cubre exclusivamente el gasto de iluminación y electrodomésticos. Por su parte, el Bono Social Térmico se materializa como un pago único anual que gestionan las Comunidades Autónomas y se destina a sufragar los costes de calefacción, agua caliente y cocina, sea cual sea el combustible utilizado —gas natural, gasóleo, pellets o electricidad—.

Este segundo se concede de forma automática a todo titular que mantenga activo el primero al 31 de diciembre del año anterior, sin necesidad de solicitud separada, y se financia con transferencias presupuestarias directas del Estado a las autonomías. En contraste, el primero se cubre mediante gravámenes regulados del sistema eléctrico que se reparten entre generadores, transportistas, distribuidores y comercializadores, sin figurar como partida específica en los Presupuestos Generales del Estado. Ambos mecanismos operan de forma complementaria para combatir la pobreza energética, pero responden a necesidades distintas y utilizan vías de financiación separadas.

Modificaciones introducidas

Aunque lanzado en 2019, los cambios normativos para el Bono Social Eléctrico se concentraron en el periodo 2021-2022. Se elevaron los límites de ingresos admisibles del IPREM (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples), que es el índice de referencia en España para asignar ayudas, subvenciones y subsidios de desempleo según los ingresos, pasando de un IPREM a 1,5 veces ese referente, con incrementos adicionales según composición del hogar. Se amplió el concepto de grupo conviviente más allá de la estricta estructura familiar tradicional, añadiendo a los miembros residentes en el hogar.

La incorporación automática de quienes perciben la prestación de ingreso mínimo vital supuso una vía de entrada simplificada para numerosos núcleos familiares. Asimismo, las condiciones para hogares con título de familia numerosa se relajaron, permitiendo el acceso directo en más supuestos sin necesidad de acreditar ingresos muy reducidos.

Estos cambios en los umbrales y en la definición del grupo conviviente, unidos a la actualización anual del indicador de renta, facilitaron la incorporación de nuevos perfiles sin alterar el procedimiento automático de reconocimiento vinculado al descuento eléctrico.