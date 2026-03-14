El coche medio en España cuesta hoy casi 6.000 euros más que en 2015

En apenas una década, el precio medio de los coches más vendidos y comparables del mercado español ha pasado de 14.208 a 20.097 euros. La diferencia asciende a 5.889 euros por vehículo, es decir, un encarecimiento del 41,4% entre 2015 y 2025. Así pues, los datos muestran con claridad que acceder a un coche nuevo resulta hoy mucho más costoso para el español medio que hace una década.

La comparación se ha realizado sobre seis modelos directamente equiparables, presentes tanto en el listado de coches más comprados de 2015 como en el ranking de los modelos más vendidos de 2025. Son el Dacia Sandero, el Renault Clio, el Seat Ibiza, el Nissan Qashqai, el Peugeot 2008 y el Peugeot 208. En conjunto, estos vehículos se han mantenido en el 'top diez' de compras, lo que permite contrastar qué ocurre en el precio de los modelos más comúnmente adquiridos por los hogares.

El hecho de que hablemos de los vehículos con mayor volumen de ventas facilita la comparativa, puesto que las familias tienden a buscar un coche generalista, funcional y relativamente asequible. No hablamos, pues, de modelos particulares, sino de coches propios de la 'clase media' que, por lo tanto, se relacionan de manera directa con el poder adquisitivo de las familias.

Los datos agregados son especialmente elocuentes. En 2015, el precio base medio de estos seis modelos era de 14.208 euros. Diez años después, ese mismo promedio se sitúa en 20.097 euros. En la práctica, esto significa que comprar hoy uno de estos coches exige desembolsar casi 6.000 euros más que hace una década. Dicho de otro modo: lo que antes se compraba por poco más de 14.000 euros, hoy exige superar con holgura la barrera de los 20.000.

Alternativas de compra

Aunque los aumentos no son idénticos ni se reproducen en todos los modelos analizados, la tendencia de fondo es la misma: el coche nuevo se ha ido alejando progresivamente del presupuesto que puede pagar la mayoría de las familias, lo que ayuda a entender por qué el mercado se ha desplazado hacia un mayor volumen de compras de vehículos usados y un porcentaje creciente de ventas de fabricantes chinos que ofrecen precios más bajos.

En este sentido, el mercado del vehículo de ocasión viene de cerrar el año 2025 con un total de 2,2 millones de ventas, lo que supone un incremento del 25% en relación con las cifras de 2015. Hace una década, se vendían 1,7 coches usados por cada coche nuevo, mientras que esta relación es ahora de 2 a 1. Por cierto: en 2005, estas dos variables se movían a la par y el ratio era de aproximadamente 1 coche vendido por cada 1 vehículo usado que cambiaba de manos. En cuanto a la penetración de las marcas chinas, su cuota de mercado es ya del 10% del total de ventas formalizadas en 2025, sobre todo ante el auge de fabricantes como MG o BYD.

El encarecimiento que revela la comparativa realizada no es un detalle menor, porque afecta precisamente a los modelos que concentran buena parte de la demanda. No estamos hablando de deportivos, berlinas premium o vehículos de nicho, sino de utilitarios y modelos compactos que forman la base del parque móvil nuevo en España. Cuando ese núcleo del mercado se encarece en casi 6.000 euros de media, el impacto sobre las decisiones de compra es inmediato: se alarga la vida útil de los coches antiguos, hasta el punto de que el vehículo medio tenía 11,7 años en 2015 pero suma 14,6 años en 2025, y se retrasan las renovaciones, ante la pérdida de capacidad de muchas familias para acceder a vehículos más modernos y eficientes.

Por cierto: en 2015, el número de coches pagados al contado rondaba el 40-45% del sector, mientras que este porcentaje ha caído al 20-25% en la actualidad. En cambio, el porcentaje de coches financiados (es decir, pagados vía crédito ofrecido por las propias empresas fabricantes u otros intermediarios) ha pasado del 55-60% al 75-80% del total de ventas realizadas. De modo que los españoles también se endeudan más para comprar esos vehículos que, en promedio, hoy son casi 6.000 euros más caros que hace una década.