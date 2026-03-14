El escudo a los inquiokupas de Sánchez dispara los impagos: la deuda media roza los 8.500 euros

El problema de la inquiokupación en España no ha hecho más que agravarse en los últimos años, fagocitado por las políticas adoptadas por el PSOE (primero en coalición con Unidas Podemos y posteriormente con Sumar). Esta defensa de los inquiokupas, en detrimento de los propietarios de vivienda, ha contribuido a que la morosidad en el alquiler residencial también haya crecido en los últimos tiempos. Así lo atestigua un reciente informe del Observatorio del Alquiler, impulsado por la Fundación Alquiler Seguro.

En este informe, Situación de la Morosidad en el Alquiler en España en 2025, se encuentra que la morosidad media en España ha registrado un aumento histórico en el último año, pasando de 7.957,6 euros en 2024 a 8.489,3 euros en 2025. Un incremento del 16,5% en tan sólo un año, una cifra que triplica la variación del periodo anterior (4,23%). Según el informe, este aumento se debe, entre otras cuestiones, a que el precio medio del alquiler en España ha alcanzado en 2025 los 1.184 euros.

Cataluña es la CCAA con la morosidad más alta

En 2025, cuatro comunidades autónomas se situaron por encima de la media nacional en el impago del alquiler residencial. Cataluña encabeza la lista con una morosidad media de 11.619 euros, lo que la convierte en la región con la cifra más alta de España. Le sigue la Comunidad de Madrid, con 10.420 euros de media; en tercer lugar, las Islas Baleares, con 10.354 euros; y, en cuarto lugar, el País Vasco, con 8.501 euros de media.

En 2025, las regiones con menor morosidad en el impago del alquiler residencial fueron Asturias (4.875 euros de media), Melilla (4.832 euros), Castilla y León (4.411 euros), La Rioja (4.098 euros) y Extremadura (3.403 euros), situándose todas por debajo de la media nacional.

En el siguiente gráfico se puede ver el lugar que ocupa cada CCAA en 2025:

No obstante, al relacionar la deuda acumulada con el precio medio del alquiler en cada comunidad autónoma, el estudio muestra que en los casos más graves la morosidad se acerca a un año entero de impagos. La Región de Murcia lidera el ranking con más de nueve meses de renta adeudada, seguida muy de cerca por Andalucía y Cataluña, donde la deuda equivale a más de ocho meses.

En un nivel intermedio, por encima de la media nacional (que ronda los siete meses), se sitúan Castilla-La Mancha (casi ocho meses), junto a Galicia y Cantabria (ambas con siete meses exactos). Muy próximas a ese promedio estatal están Aragón, Navarra y la Comunidad Valenciana, todas rozando los siete meses.

Por otro lado, un grupo amplio de CCAA acumula entre seis y siete meses de deuda: la Comunidad de Madrid, Ceuta, el País Vasco, las Islas Baleares, Melilla y Asturias (todas por encima de los seis meses), mientras que Castilla y León se queda exactamente en seis. En el extremo contrario, con los niveles más bajos del país, destacan Extremadura (casi seis meses) y las Islas Canarias junto a La Rioja (por debajo de los seis meses de alquiler pendiente).

El mayor nivel de impago se encuentra en Barcelona

Por provincias, tenemos que el mayor nivel de impago se encuentra en Barcelona, con una media de 14.036 euros. Le siguen de cerca Madrid (10.420 euros), las Islas Baleares (10.354 euros), Guipúzcoa (10.137 euros) y Málaga (10.003 euros). Completan el top 10 Sevilla (8.964 euros), Vizcaya (7.990 euros), Valencia (7.716 euros), Murcia (7.256 euros) y Navarra (7.091 euros). En el extremo opuesto, tenemos que las tres provincias con los niveles de deuda más bajo son Ávila (2.942 euros), Soria (2.867 euros) y Zamora (2.832 euros).

En cuanto a las provincias donde más ha aumentado la morosidad en términos porcentuales, Málaga se sitúa como líder al registrar una variación del 21,5% en el último año. Le siguen Murcia (+21%), las Islas Baleares (+20,9%), Córdoba (+19,9%), Barcelona (+19,5%) y Pontevedra (+19,2%), entre otras. En el siguiente gráfico se pueden observar las provincias con mayor variación porcentual en la morosidad durante 2025:

El estudio destaca que ninguna provincia española presenta una variación negativa, siendo las siguientes provincias donde se ha producido una menor variación porcentual en la morosidad:

El informe concluye que "a diferencia de años anteriores, donde existían provincias que presentaban variaciones negativas o estabilidad absoluta, en 2025 la crisis de morosidad ha permeado en todo el mapa nacional, en el que ninguna provincia española registra un descenso de la morosidad".