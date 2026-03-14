Tras el éxito que supuso su participación en el Madrid Economic Forum el año pasado, el profesor Miguel Anxo Bastos ha regresado a este evento con una ponencia centrada en el valor del empresario. Si el año anterior quiso destacar la dignidad y la importancia del trabajo, en esta ocasión el profesor Bastos ha llegado al Madrid Economic Forum con la intención de explicar cuál es la función del empresario en la sociedad y por qué es esencial para el correcto funcionamiento de la misma.

De esta forma, ha comenzado subrayando que, pese a la concepción existente en el imaginario colectivo, el mercado, al igual que el Estado, no tiene una existencia ontológica. Más bien al contrario, en realidad, tanto el mercado como el Estado, no se componen más que de las acciones de los sujetos individuales y concretos que los integran. Así, ha tratado de hacer ver a la audiencia allí congregada que todos y cada uno de nosotros formamos parte de forma activa de eso que llamamos mercado.

La importancia del empresario

Una de las ideas más interesantes que ha planteado el profesor Bastos durante su conferencia es que, en el fondo, el empresario es un trabajador. Eso sí, un trabajador con unas características concretas. De este modo, ha querido comenzar rechazando la visión del empresario que domina en el ámbito académico y en la prensa. De hecho, en este sentido, Bastos ha denunciado que el empresario "es el único trabajador al que más insultan cuanto mejor lo hace".

En cualquier caso, precisamente partiendo de la idea –como hemos señalado anteriormente– de que el mercado lo componen personas concretas e individuales, que actúan, trabajan, negocian e intercambian bienes, Bastos ha incidido en que la función del empresario es fundamental. ¿Por qué? Porque, técnicamente, su labor radica en la coordinación de los factores productivos, que son la tierra, el trabajo y el capital. Pero esta coordinación, tal y como ha expuesto el profesor universitario, no es una mera gestión de los recursos, sino que está motivada por la búsqueda del beneficio y consiste en un arbitraje, tanto en el espacio como en el tiempo.

Así las cosas, Bastos ha destacado el papel fundamental del empresario para la producción, distribución, transporte y venta de nuevos bienes. De hecho, ha subrayado que, en un sistema de economía de mercado, los empresarios actúan de este modo tratando de satisfacer las necesidades de la sociedad. Por ello, ha aprovechado también para criticar el sentimentalismo dominante en nuestra sociedad, que nos anima a "perseguir nuestros sueños" pero obvia que, en el fondo, lo más inteligente no es hacer lo que deseamos, sino aprovechar nuestro talento para, con ello, poder prosperar.

En este sentido, el profesor gallego ha querido subrayar que no propone una visión mercantil de la vida. No obstante, ha recordado que, en cualquier caso, en nuestra vida, existen elementos mercantiles, como puede ser el propio tiempo, que debemos aprovechar y decidir cómo queremos utilizarlos. De esta forma, también ha destacado que el uso que hagamos de estos elementos tendrá un resultado concreto, algo que debemos aceptar.

Con todo, dado el arbitraje que llevan a cabo los empresarios, Bastos también ha defendido la tan denigrada especulación. Concretamente, ha recordado que la especulación que llevan a cabo los empresarios consiste en decidir cómo usan sus recursos y de qué manera ponen a la venta su producción. Precisamente, ha defendido que, gracias a la especulación, podemos tener bienes disponibles en el futuro. Al respecto, ha destacado que, sin especulación, si se vendieran todas las viviendas disponibles, en el futuro más próximo nadie podría adquirir una nueva vivienda y las personas no podrían trasladarse entre lugares.