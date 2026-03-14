Lo que debería saber Ione Belarra sobre Mercadona y Juan Roig antes de crear un supermercado público

Ione Belarra ha aprovechado la guerra de Irán para pedir al Gobierno de Pedro Sánchez que tome el control de buena parte de la economía española. Energía, banca, vivienda, alimentación... Esta semana Belarra ha puesto como excusa el conflicto en Oriente Medio para solicitar la intervención de las principales ramas de actividad del país. Las mismas ideas las ha pedido también la eurodiputada, Irene Montero.

En materia alimentaria, la máxima responsable de la formación morada aprovechó su intervención en el Congreso de los Diputados para dejar su habitual recado al presidente de Mercadona, Juan Roig.

"Por supuesto, que construyamos esa distribuidora de alimentación pública que evite, como estamos viendo en España en el caso de Mercadona, con Juan Roig a la cabeza, o en el caso de la banca o la energía, que tengan pingües beneficios". Belarra insistió en "que podamos tener control público del precio de los alimentos a través de esta distribuidora pública a través de una cesta de la compra asequible".

Lo que debería saber Belarra

Precisamente, esta semana Mercadona ha presentado los resultados del año 2025, que han registrado otro máximo histórico. La empresa valenciana obtuvo 1.729 millones de euros de beneficio el pasado año, lo que supone un incremento del 24,9% respecto al ejercicio anterior. Este resultado se produce después de elevar sus ventas hasta los 41.900 millones de euros.

Durante la rueda de prensa que dio Juan Roig en Valencia, el fundador de Mercadona habló sobre los precios que tanto preocupan a Belarra. "Nosotros no influimos en los precios, por desgracia, nosotros no podemos influir. Si sube el arroz... o subió el aceite de oliva, nosotros lo tuvimos que subir. Ahora, este año ha estado bajando, nosotros lo hemos bajado. Todos los comerciantes, todos los distribuidores, lo que más queremos es bajar precios" aseguró.

Roig siguió diciendo que "no hay nadie que se quede contento por subir un precio, en absoluto, porque sabemos que la atracción del cliente, que es lo normal y lo humano, es comprar al mejor precio posible". Sin embargo, "dependemos de las materias primas de forma constante y entonces nos influye cualquier cosa que pase en el mundo en relación a las materias primas, pues a nosotros nos influye" añadió.

Respecto a lo que sí que podría hacer el Gobierno para paliar el precio de la cesta de la compra, Roig indicó que "nosotros estaríamos encantados del IVA cero. En esto nos encantaría que mañana tanto el Gobierno español como el portugués decretasen el IVA cero. En alimentación yo creo que estaría muy bien, pero no depende de nosotros".

Y mientras el Gobierno se sigue pensando si reducir la fiscalidad a los contribuyentes por la guerra de Irán, la memoria anual de Mercadona señala que la compañía pagó 1.738 millones de euros en impuestos, "de los cuales 469 millones han correspondido al Impuesto sobre Sociedades, 202 millones a otros impuestos y tasas, y 1.067 millones a cotizaciones a la Seguridad Social". A esa cuantía habría que sumarle otros impuestos que llenan las arcas del Estado, como el IRPF que pagan sus más de 100.000 trabajadores. En este sentido, Roig señaló que "la sensación que tenemos es que la gestión del servicio público es muy mejorable". Preguntado por Ione Belarra, el fundador de Mercadona aseguró que "respeto sus opiniones aunque no las comparta".