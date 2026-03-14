Este sábado 14 de marzo se celebra en el Palacio de Vistalegre la segunda edición del Madrid Economic Forum, que una vez más clausurará el presidente de Argentina, Javier Milei. Sin embargo, durante la jornada se están desarrollando otras interesantes ponencias en las que se están abordando distintas temáticas que tienen un nexo común en el trasfondo: la búsqueda y la difusión de las ideas de libertad.

En este sentido, uno de los ponentes que ha comparecido ante el foro durante esta mañana ha sido el director del Instituto Juan de Mariana y del programa La Trinchera de Llamas de esRadio, Manuel Llamas, que ha analizado la situación económica de España y ha indicado cuál ha de ser el camino para que nuestro país comience a prosperar de nuevo.

Situación económica

Llamas ha comenzado su ponencia poniendo en valor el éxito que ha supuesto el capitalismo para mejorar las condiciones de vida de millones de personas, frente a la miseria que ha generado el socialismo allí donde se ha aplicado. De este modo, ha subrayado que "España está muy enferma, está enferma de socialismo", enfatizando que esta "es una enfermedad mental y del alma, porque su raíz es la envidia".

@manuel_llamas receta "libertad y motosierra" frente a una España "enferma de socialismo" en el @madridecoforum pic.twitter.com/szoXqFx11e — Libertad Digital (@libertaddigital) March 14, 2026

Así las cosas, Llamas ha defendido que en España "somos un país de tiesos", para realizar a continuación un repaso de la situación económica y social de España, ironizando además con que, cuando Pedro Sánchez afirma que "España va como un cohete", no dice en qué dirección va. De este modo, ha explicado que en España el PIB está subiendo pero no se traduce en mayor bienestar, porque crece por el aumento de la población. Así, ha recordado que "el PIB per cápita se mantiene estancado desde hace años y hoy ronda los 28.000 euros por persona", lo cual supone solo 800 euros más que en 2019. "Esto es estancamiento", ha aseverado Llamas.

Asimismo, el director del IJM ha incidido en que en España se cobran sueldos de miseria, subrayando que el sueldo neto medio es de 1.900 euros, mientras que el salario más habitual ronda los 1.000 euros. Así, ha querido enfatizar que en países como Suiza los salarios en cambio se sitúan en torno a los 6.000 euros al mes. Pero lo más grave es que este estancamiento de los salarios se ve lastrado por la inflación. Por tanto, de acuerdo con Llamas, los españoles son hoy, en términos reales, más pobres que en 2019, puesto que los precios han subido más que los salarios en este periodo. Concretamente, ha detallado que el salario real se ha reducido un 0,03 % bajo el mandato de Pedro Sánchez.

Así las cosas, Llamas también ha explicado que España se sitúa entre los países con una mayor tasa de riesgo de pobreza de la UE. De hecho, como ha recordado el director de La Trinchera de Llamas, entre los europeos nuestro país se sitúa como el cuarto con mayor tasa de pobreza, solo superado por Rumanía, Bulgaria y Grecia. Es decir, con el 21 % de la población en riesgo de pobreza, España cuenta con 9 millones de personas en esta situación.

Precisamente, dada la obsesión de la izquierda con grandes patrimonios, Llamas ha insistido en que el verdadero problema de España es que hay demasiados pobres. En este sentido, ha subrayado además que la situación de los jóvenes es especialmente crítica.

"Libertad y motosierra"

Pero ¿cuáles son los factores que han provocado este escenario? De acuerdo con Llamas, los elementos que explican la decadencia económica de nuestro país se reducen a la asfixia regulatoria y fiscal. "El socialismo ataca los pilares básicos del crecimiento económico", ha denunciado, detallando que estos fundamentos serían la propiedad privada, la libertad y la seguridad jurídica. "Y lo hace con los impuestos y la regulación", ha añadido al respecto.

En consecuencia, Llamas ha realizado un breve repaso de las políticas más destacadas del Gobierno de Sánchez, que precisamente representan un ataque frontal contra la propiedad privada, la libertad y la seguridad jurídica. De este modo, se ha referido a la Ley de Vivienda, la Reforma Laboral y la Ley Rider, entre otras, así como a las casi 100 subidas de impuestos efectuadas desde que el líder socialista llegó a La Moncloa. Con todo, Llamas ha culminado su ponencia subrayando que "la solución es muy simple: libertad y motosierra".