¿Está Argentina camino de la recuperación económica? Cara a cara entre Rallo y Garzón en el Madrid Economic Forum

Hace más de dos años que Javier Milei llegó a la Casa Rosada con un mensaje disruptivo y contrario a la tradición política de Argentina, que durante las décadas anteriores permaneció bajo el yugo del peronismo. De este modo, el economista liberal-libertario prometió tomar las medidas necesarias para sacar al país de la pobreza en la que había sido sumida por los gobiernos anteriores.

Sin embargo, a pesar de que el cambio de rumbo iniciado en Argentina parece haber logrado establecer los pilares para el resurgir económico del país, no faltan las voces críticas con las decisiones tomadas por el Ejecutivo argentino. Precisamente, uno de los momentos más destacados del mayor evento liberal del año, el Madrid Economic Forum, celebrado este pasado sábado en el Palacio de Vistalegre de Madrid, ha sido el debate entre los economistas Juan Ramón Rallo y Eduardo Garzón, en el que han analizado la evolución de la economía argentina durante los últimos dos años.

Dos años de Milei

Así las cosas, al comienzo de su intervención, el economista liberal Juan Ramón Rallo defendió la necesidad de aplicar en España una terapia de choque basada en la liberalización de la economía. De este modo, incidió en que, precisamente, esa terapia de choque es la que ha comenzado a aplicar Milei en Argentina, subrayando que "es importante remarcar que ha empezado porque, aunque han pasado muchas cosas en dos años, solo lleva dos años gobernando y está intentando sacar de la decadencia y de la esclerosis a un país que ha estado sometido a esa decadencia y a esa esclerosis varias décadas". Por tanto, de acuerdo con Rallo, esta grave crisis no es algo que pueda revertirse fácilmente en tan poco tiempo.

No obstante, Rallo quiso poner en valor que, pese a todo, en solo dos años el Gobierno de Milei ha hecho muchas cosas muy importantes, especialmente en el ámbito de la estabilización macroeconómica. "Javier Milei llegó a la presidencia con una inflación mensual del 12,8% y hoy está por debajo del 3%, recibió un déficit público en torno al 5% –que sería del 15% si añadiéramos el pase cuasifiscal– y hoy está en equilibrio presupuestario primario", detalló al respecto, incidiendo en que "eso es lo que ha estabilizado a la economía argentina y lo que ha permitido que la actividad económica esté en máximos históricos y que la pobreza esté en el menor nivel desde el año 2000".

Por su parte, el también economista Eduardo Garzón defendió que, en realidad, la situación económica durante los dos últimos años ha empeorado en comparación con los años anteriores. "La economía argentina está técnicamente quebrada, porque no es capaz de hacer frente a los compromisos de deuda que tiene hoy en día", defendió Garzón al respecto, admitiendo que "esto no es responsabilidad del gobierno de Milei, es responsabilidad del gobierno anterior a Milei, pero con el mismo ministro de Economía, Luis Caputo". Eso sí, Garzón también defendió que Milei no ha resuelto los problemas que ha heredado. "Estoy hablando del gobierno de Macri, que se endeudó hasta las trancas con respecto al Fondo Monetario Internacional y otro tipo de acreedores internacionales, pero Milei no lo ha resuelto, ni siquiera lo ha mejorado, sino que lo ha empeorado, porque actualmente las reservas netas del Banco Central de Argentina son de menos 16.000 millones de dólares", aseveró.

Así las cosas, según Garzón, la economía de Argentina "está viviendo de prestado", algo que Milei, a su juicio, no habría logrado solucionar. "A pesar de que tiene viento a favor con respecto a los yacimientos de Vaca Muerta, con respecto a la evolución del agro, está despilfarrando todos los dólares que le entran a la economía argentina y ha vivido de prestado porque las reservas netas ha dicho que son en términos negativos de 16.000 millones de dólares, pero es que las ha empeorado en más de 2.000 millones en estos dos años", explicó en este sentido. De esta forma, sentenció que "Argentina está en la cuerda floja y lo único que le ha permitido evitar un corralito bancario, una corrida cambiaria de enorme envergadura, es simplemente que ha estado pasando la gorra por ahí y hasta el momento se le ha llenado".

Sin embargo, Juan Ramón Rallo aclaró que "el endeudamiento del gobierno de Macri –que sin duda se produjo– es consecuencia de que el Gobierno previo de Cristina Fernández de Kirchner se fundió las reservas del Banco Central de la República Argentina y las dejó en menos 13.000 millones de dólares, habiendo comenzado con un superávit de más de 10.000 millones de reservas netas", enfatizando que "se las fundió impagando la deuda de los acreedores internacionales y estableciendo un cepo cambiario que impedía que los argentinos pudiesen comprar dólares libremente, lo que hizo y dejó además un déficit público 7% del PIB". Así, explicó que el Gobierno de Macri, ante esta situación, fue "no ajustar suficientemente ese recibo público", lo que a su juicio supuso el inicio de "todos los problemas", si bien decidió levantar el cepo cambiario y pagar a los acreedores internacionales, para lo cual necesitó endeudarse dada la herencia recibida del Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner.

Además, Rallo también apuntó que "el Gobierno de Alberto Fernández no recibió un préstamo del FMI de 20.000 millones de dólares, como el de Milei, sino un préstamo de 44.000 millones", subrayando que, según la lógica empleada por Garzón, este caso serían aún peor. "En 2020, el gobierno peronista declaró el segundo default con deuda privada de la historia argentina, al menos del siglo XXI, después del de 2001", subrayó en este sentido. No obstante, Eduardo Garzón trató de explicar que, con su política económica, está "exprimiendo" a la población para pagar a los acreedores internacionales, defendiendo que "eso es lo contrario de patriotismo, porque primero hay que atender las necesidades sociales y económicas de tu población y luego, si te queda dinero, hacer frente a los pagos". "¿Qué país puede salir bien así?", se preguntaba el economista de extrema izquierda, respondiendo rotundamente que "ninguno, a no ser que impague parte de la deuda".

En cualquier caso, Rallo respondió al respecto que esa política ya la aplicó el peronismo en 2020, que generó un verdadero "desastre de gestión". "Lo que tú propones de impagar la deuda externa se hizo en 2020", aseveró, añadiendo en referencia a la pérdida de reservas por parte del Ejecutivo argentino, que las ha perdido en pagar esa deuda que debía hacer frente. "Si no hubiese pagado la deuda, habrías tenido una situación de destrucción del valor de la moneda, como la que tuvo el peronismo", aseguró.

Inflación y coste social

Otro de los temas fundamentales del debate entre Rallo y Garzón sobre la situación de la economía de Argentina fue el relacionado con la inflación. Si bien es cierto que admitía que la política de Milei ha conseguido contener los precios, "la inflación en Argentina lleva nueve meses subiendo". De este modo, denunció que Argentina "no está en un periodo de desinflación como había prometido" pues estaría "rondando el 3% al mes". Así, señaló también que Milei "no está cumpliendo con lo que había prometido a pesar de todo el dolor económico y social que está provocando". Además, aprovechó para asegurar que "la inflación está mal medida en Argentina", recordando que "dimitió el presidente del Instituto Nacional de Estadística" por la supuesta censura de Milei.

Con todo, el economista concluyó en este sentido que la metodología de medición de la inflación que se utiliza en Argentina está anticuada y es la propia del año 2004. Asimismo, Garzón también destacó que la política de Milei "ha tenido un coste económico y social bestial", subrayando que "más de 18.000 empresas han tenido que cerrar", al mismo tiempo que "en el sector privado, más de 200.000 puestos de trabajo se han perdido, porque la economía está enfriada".

Por su parte, en relación con la inflación, Rallo admitió que la inflación está subiendo pero recordó que sigue en niveles extraordinariamente bajos en comparación con los años anteriores, explicando además que, precisamente, hace nueve meses repuntó por el miedo a un triunfo electoral del peronismo en Buenos Aires. "La gente tenía miedo de que ganara el peronismo las elecciones (…), hubo una fuga de capitales masiva de Argentina que decreció masivamente el tipo de cambio y, de esa depreciación del tipo de cambio, el repunte de la inflación", explicó, incidiendo en que "el repunte de la inflación que estamos teniendo ahora es consecuencia de la perspectiva de que el peronismo regresara al poder y la desestabilización de la demanda de dinero que eso provocó". Además, Rallo aclaró que el empleo que ha perdido el sector privado, en realidad, es empleo formal, mientras que el informal y el número de autónomos ha crecido hasta llevar el empleo privado a máximos históricos.

Así las cosas, Garzón defendió que, con esta destrucción de empleo formal se habría producido un empobrecimiento de la población y empeoramiento de las condiciones de vida de los trabajadores. "Eso no es empleo, eso es pauperización y precarización de un país que estaba mal y que ahora está peor", aseveró. Sin embargo, al respecto Rallo quiso contextualizar los datos recordando que, tradicionalmente, la mitad de todo el empleo en Argentina es empleo informal.

Asimismo, Rallo quiso profundizar en los datos del mercado laboral y detalló, por otra parte, que "ese empleo privado destruido en realidad es una forma de obra pública, porque eran empresas privadas que vivían del presupuesto estatal con la obra pública". Con todo, Rallo también puso en valor que las exportaciones industriales no agrarias como la automotriz o las del sector químico, están en máximos históricos y recalcó que, quienes defienden las ideas de Garzón, "estáis defendiendo un modelo industrial, paradójicamente, donde se beneficia a empresarios parasitarios de la población que son capaces de mantenerse a flote a través de inflación, de protección del tipo de cambio, a través del cepo cambiario y a través de aranceles".

Finalmente, el economista liberal quiso recordar cómo se está reduciendo la pobreza en el país y defendió que "hay una disociación entre lo que percibimos que perciben los argentinos y lo que realmente perciben los argentinos". Al respecto, subrayó que "no estoy diciendo que los argentinos estén viviendo bien, pero decir que no se ha notado ningún cambio entre ahora y antes de Milei es totalmente disparatado".