Adiós a uno de los helados más míticos de los años 90: "El mercado ha hablado"

La heladera La Menorquina ha anunciado la retirada de uno de los productos más reconocibles de su catálogo. El mítico Punky, un helado que marcó la infancia de varias generaciones, dejará de formar parte de la oferta de la compañía tras más de tres décadas en el mercado.

La empresa ha comunicado la decisión a través de su perfil oficial de Instagram, donde ha explicado los motivos de la descatalogación. "Nos despedimos de Punky. Deja nuestro catálogo. El mercado ha hablado: las nuevas generaciones buscan otras cosas y los adultos… bueno, os acordáis de él con cariño, pero os da demasiada vergüenza pedirlo en público. La timidez ha ganado a las ventas. Punky nos deja. Alza el vuelo. Gracias por tantos veranos. Atentamente, el equipo de La Menorquina, desde 1940", ha señalado la compañía en el comunicado difundido en redes sociales.

Un helado ligado a la infancia de los 90

El Punky llegó al mercado a principios de los años noventa y permaneció durante aproximadamente 30 o 35 años en el catálogo de la empresa. Se trata de una pequeña tarrina con helado de vainilla y salsa de caramelo integrada en un envase con forma de pingüino, pensado para que los niños puedan conservarlo como juguete una vez terminado el helado.

Su diseño incluye algunos detalles que lo hicieron fácilmente reconocible, como los hilos rojos de goma que simulan el pelo del pingüino. La idea responde a una tendencia muy popular en los años ochenta y noventa: combinar el helado con un juguete para atraer al público infantil.

En aquel momento también existía una familia de helados con formas de animales dentro de esta misma línea. Con el paso del tiempo muchos de esos productos fueron desapareciendo, pero Punky ha logrado mantenerse durante décadas y todavía podía encontrarse en algunos establecimientos.

Cada vez más difícil de encontrar

En los últimos años el producto ha dejado de venderse en muchas grandes superficies, donde las cadenas han ido dando prioridad a marcas propias y a otros proveedores. Aun así, seguía disponible en pequeños supermercados, tiendas de barrio, hoteles, restaurantes y otros locales de restauración que trabajan con La Menorquina, así como en comercios especializados en congelados.

También ha sido posible adquirirlo por Internet mediante la compra de cajas de 12 unidades, aunque todo apunta a que las existencias que todavía queden en algunos establecimientos serán las últimas disponibles.

Reacción nostálgica en redes sociales

El anuncio del adiós del Punky ha provocado una rápida reacción entre los consumidores en redes sociales. Muchos usuarios han aprovechado la publicación de la marca para recordar su infancia y compartir anécdotas vinculadas a este helado.

Entre los comentarios podían leerse mensajes como "Gracias por tanto, Punky. El rey de las comuniones", "no valoramos lo que tenemos hasta que lo perdemos", "día de luto nacional" o "siempre en nuestros corazones".