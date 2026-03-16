Belarra continúa su ofensiva contra las empresas: tras Repsol y Mercadona señala a El Corte Inglés

Dada su inspiración comunista, uno de los elementos característicos del discurso de Podemos siempre ha sido el señalamiento a los empresarios. Sin embargo, los ataques emprendidos por la extrema izquierda contra las grandes compañías se han recrudecido en los últimos meses, con la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, a la cabeza. De este modo, Belarra ya no se limita a insultar solo a Juan Roig —a quien ha calificado de "despreciable"— y ahora ha emprendido una ofensiva contra distintas empresas, llegando a exigir la nacionalización de Repsol. Con todo, la última que ha recibido los ataques de la diputada de Podemos es El Corte Inglés.

Belarra contra El Corte Inglés

Por algún motivo, el fundador de Mercadona, Juan Roig, ha sido el blanco principal de los ataques de Ione Belarra durante los últimos años. Sin embargo, últimamente la diputada de Podemos también ha querido señalar a otras grandes empresas. Así, recientemente criticó en un vídeo a Día, Eroski, Lidl, Aldi y Carrefour por subir el precio de los huevos. Del mismo modo, el pasado mes de febrero señaló en el Congreso de los Diputados a Ana Patricia Botín y exigió al Gobierno aprobar el impuesto a la banca.

Del mismo modo, aprovechando la guerra de Irán y el encarecimiento del petróleo, Belarra ha llegado a exigir la nacionalización de Repsol para, supuestamente, garantizar un precio de los carburantes más bajo. Así, la semana pasada defendió "construir una empresa pública de energía sobre la nacionalización de Repsol", enfatizando que además es muy barato".

Ahora la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha tratado de desprestigiar a El Corte Inglés en una entrevista difundida por el propio partido en la que interviene una representante sindical –tal y como se afirma en el vídeo y se constata en otras entrevistas–. Así, compartiendo un extracto de esta entrevista, en sus redes sociales Belarra afirma que "El Corte Inglés ganó el año pasado más de 500 millones de euros a costa de que sus trabajadoras y trabajadores cobren apenas el salario mínimo y hagan jornadas extenuantes".

El Corte Inglés ganó el año pasado más de 500 millones de euros a costa de que sus trabajadoras y trabajadores cobren apenas el salario mínimo y hagan jornadas extenuantes. Esta es la realidad👇🏾 Entrevista completa https://t.co/mNFkUKV88J pic.twitter.com/9nciF2Ror7 — Ione Belarra (@ionebelarra) March 16, 2026

Precisamente, durante la entrevista la representante sindical criticó lo que considera unas condiciones de trabajo inadmisibles y señaló que los trabajadores de la compañía cobran, prácticamente, el salario mínimo. "Tú entras y piensas que el trabajador de El Corte Inglés en momentos valle no está haciendo nada y no es así", defendió, señalando que "le ves siempre con un aparato en la mano que no es un móvil, que es un aparato para poder hacer las ventas online".

En este sentido, la sindicalista destacaba que los trabajadores se ven obligados a desempeñar varias tareas distintas durante su jornada de trabajo, algo que para Belarra resulta "increíble". Así, la sindicalista también subrayó que "al final somos más de 20.000 trabajadores menos, con esa amplitud de jornada de lunes a domingo y con un exceso de trabajo añadido por la venta online". De este modo, Belarra se escandalizaba porque "estás atendiendo al público y además atendiendo venta online".

Así las cosas, la sindicalista decidió denunciar que, a su juicio, la compañía se aprovecha de los trabajadores y no los retribuye como considera que debería hacerlo. "Yo creo que si le va tan bien a la empresa es porque las trabajadoras y los trabajadores nos esforzamos el triple o cuatro veces más para poderle dar esas cifras millonarias que se quedan solo con la empresa y con los altos cargos", aseveró al respecto.

De este modo, la trabajadora aseguraba que "últimamente hemos cambiado mucho en las altas esferas de representantes, que se han ido con unas liquidaciones millonarias, mientras que los trabajadores de El Corte Inglés tenemos el salario mínimo raso, o sea, nos llevamos con el SMI actual 10 euros de diferencia". Concretamente, según la sindicalista, "17.000 y poco es lo que ganamos de manera anual, lo que corresponde a 9,60 euros aproximadamente la hora de trabajo; y esta hora de trabajo hay que comentar que también es la misma que cobra un trabajador un domingo". De este modo, la sindicalista hacía referencia al salario establecido en el convenio de los grandes almacenes para el período 2023-2026.