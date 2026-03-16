El analista y divulgador económico Javi Cabello, conocido en redes sociales como Ciudadano Alternativo, ha defendido en el programa Con Ánimo de Lucro de esRadio que un eventual gobierno del Partido Popular y Vox debería llegar a la Moncloa con un plan de reformas preparado para aplicarlo desde el primer momento. En una entrevista con Luis Fernando Quintero, Cabello ha analizado la relación entre ambas formaciones, la evolución del debate económico en España y el contexto político internacional.

Durante la conversación, Cabello ha señalado que Partido Popular y Vox "están condenados a entenderse" si quieren ofrecer una alternativa de gobierno al actual Ejecutivo. Sin embargo, ha subrayado que ambos partidos afrontan incentivos electorales distintos de cara a las próximas elecciones generales. Según ha explicado, el Partido Popular es consciente de que necesitaría el apoyo de Vox para gobernar, mientras que esta formación calcula las condiciones en las que le conviene pactar. En su opinión, entrar en un gobierno en minoría puede perjudicar electoralmente a un socio menor, algo que ya ocurrió en otras experiencias políticas.

Cabello ha recordado ejemplos como la evolución de Podemos dentro del Ejecutivo de Pedro Sánchez o el caso de Ciudadanos en Andalucía. En ambos casos, ha indicado, participar en gobiernos de coalición terminó debilitando a la formación con menor peso parlamentario. En ese contexto, el analista ha apuntado que Vox puede sentirse cómodo en la oposición presionando al Partido Popular, aunque ha advertido de los riesgos de prolongar esa estrategia si se produce una repetición electoral.

Reformas económicas

Uno de los aspectos centrales de la entrevista ha sido el debate sobre la política económica. Cabello ha afirmado que España afronta problemas estructurales que exigirían medidas rápidas en caso de cambio de gobierno. Entre ellas ha mencionado la reducción del gasto público, la revisión de determinadas ayudas o reformas destinadas a mejorar la productividad. A su juicio, cualquier Ejecutivo que llegue tras el actual debería aplicar las medidas en los primeros meses de legislatura.

En este sentido, ha señalado que los primeros cien días de gobierno son decisivos para impulsar reformas, ya que en ese periodo es más fácil atribuir los problemas heredados al Ejecutivo anterior. Si los cambios se retrasan, ha advertido, el margen político se reduce. Durante la entrevista también se ha abordado el ejemplo del presidente argentino Javier Milei. Cabello ha destacado que, además de las reformas económicas, el dirigente argentino ha impulsado una estrategia de comunicación para explicar sus medidas y responder a las críticas.

Otro de los temas tratados ha sido el papel del debate público en torno a las ideas económicas. Cabello ha señalado que en los últimos años han aumentado los espacios en redes sociales y eventos públicos dedicados a difundir planteamientos liberales. En ese contexto ha mencionado el Madrid Economic Forum, celebrado en el Palacio Vistalegre de Madrid y organizado por Marc Urgel y Víctor Domínguez, conocido en redes como Wall Street Wolverine.

Cabello ha destacado la presencia mayoritaria de público joven en este tipo de encuentros y ha defendido que el debate económico también se libra en el ámbito cultural. En su opinión, las ideas económicas deben explicarse de forma accesible para llegar a más personas. Durante la conversación también ha subrayado la importancia de que empresas y profesionales participen en ese debate público, ya sea a través de proyectos divulgativos o en el ámbito educativo y empresarial.

Política internacional y relaciones con EEUU

La entrevista también ha abordado la situación internacional y el papel de España en ese contexto. Cabello ha criticado algunas decisiones del Gobierno español en materia de política exterior y ha advertido de las consecuencias que, a su juicio, pueden tener para las relaciones con aliados tradicionales. En particular, ha señalado que las relaciones diplomáticas y estratégicas entre países se construyen a largo plazo, por lo que los cambios de gobierno no siempre implican una modificación inmediata de esas dinámicas. En ese sentido, ha insistido en la importancia de mantener vínculos con socios internacionales y de tener en cuenta el contexto geopolítico en el que se sitúa España.

En la parte final de la entrevista, Cabello ha explicado que actualmente desarrolla varias actividades profesionales. Entre ellas ha mencionado su faceta divulgativa en redes sociales y su participación en el Quorum Podcast, un espacio de entrevistas disponible en plataformas digitales. Además, ha señalado que su empresa Omnibu se encuentra en una fase de expansión con aperturas en distintas ciudades españolas. Cabello ha indicado que combina su actividad empresarial con la divulgación porque considera que el debate público sobre economía y política también influye en el entorno empresarial y social.