Un bufete de abogados acusa a Hacienda de "engañar a los españoles y ocultar" el sistema de incentivos a los inspectores

Amsterdam&Partners, el despacho de abogados que ha emprendido una ofensiva contra Hacienda por sus abusos contra los contribuyentes, acaba de publicar este viernes una carta abierta dirigida a la directora de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, Soledad Fernández, en la que cuestiona las cifras oficiales sobre el sistema de incentivos del organismo y sostiene que Hacienda no refleja con claridad el alcance de las primas que perciben inspectores y trabajadores.

Las cifras incluidas en la carta se basan en un informe elaborado por el experto fiscalista Christopher Wales, exasesor en materia tributaria de los gobiernos de Tony Blair y Gordon Brown en el Reino Unido. Concretamente, el estudio analiza distintos documentos públicos en los que el Ministerio de Hacienda detalla los diferentes sistemas de incentivos que perciben los trabajadores de la Agencia Tributaria.

Hacienda oculta la verdad

En una carta firmada por Robert Amsterdam, socio fundador de Amsterdam&Partners, el despacho de abogados acusa a la dirección de la Agencia Tributaria de no ofrecer una versión completa y transparente de la realidad del sistema de retribuciones variables que reciben los inspectores. En el documento, Amsterdam sostiene que el modelo de incentivos vigente puede generar incentivos inapropiados en la actuación de los funcionarios.

Así las cosas, el despacho afirma que "en 2024, la Agencia Estatal de Administración Tributaria abonó más de 280 millones de euros en primas y gratificaciones a su personal". Asimismo, Amsterdam&Partners incide en que "en 2025, la dirección de la AEAT y los sindicatos acordaron un nuevo bonus extraordinario de 125 millones de euros, con una duración de un año, destinado a incentivar el aumento de la recaudación por IRPF e IVA por encima del crecimiento de la economía". Según el bufete, "la cuantía de esas primas se determinaba en función de los ingresos adicionales obtenidos".

Así las cosas, Amsterdam&Partners denuncia que "en 2026, la dirección de la AEAT está negociando otro importante acuerdo de incentivos para los inspectores, mientras sostiene públicamente que solo el 1,4% de su remuneración está vinculado a la recaudación". De este modo, el despacho asegura que "hoy, en toda España, los inspectores de Hacienda compiten entre sí por una parte del fondo de incentivos, tanto para ellos mismos como para sus equipos". En este sentido, subrayan que "cuanto más recauden, más probable es que ellos y sus compañeros reciban sustanciales bonificaciones", por lo que es lógico que "sus inspectores quieran recaudar cada vez más".

Con todo, en la carta se dirigen directamente a Soledad Fernández, directora de la Agencia Estatal de Administración Tributaria. "Señora directora general, le acusamos de engañar a los españoles y de ocultar la realidad de un sistema de incentivos que fomenta comportamientos depredadores por parte de su personal contra quienes financian su institución: los contribuyentes", se puede leer concretamente en la misiva. Además, en la carta el despacho de abogados sostiene que "quienes, como nosotros, hemos formulado preguntas sobre las primas de la AEAT nos hemos encontrado con un muro de opacidad".

De este modo, denuncian también que "no es cierto que solo el 1,4% de la remuneración de los inspectores esté vinculado a la recaudación", enfatizando que tampoco es cierto que "el sistema de primas de la AEAT sea 'normal' en el ámbito de la OCDE". Así, emplazan a la directora general de la AEAT "a publicar con claridad y total transparencia todos los detalles del sistema de incentivos que su organismo aplica a costa de los contribuyentes".

Esta no es la primera vez que desde Amsterdam&Partners se refieren en estos términos al sistema de incentivos del que se estarían beneficiando los inspectores de Hacienda en nuestro país. Lo cierto es que, como publicamos en Libre Mercado, el pasado mes de mayo, durante la presentación del informe Hacienda contra el Pueblo, los representantes y colaboradores del despacho ya denunciaron la perversión del sistema tributario español.

En esta ocasión, el experto en fiscalidad Christopher Wales defendió que el sistema tributario español está pervertido desde su raíz, porque a todo lo anterior hay que sumarle los incentivos creados para los inspectores con el fin de que pongan en marcha la mayor cantidad posible de procesos. Con esto "haces el sistema doblemente peligroso", destacó Wales, incidiendo en que la situación en nuestro país dista mucho de la de otros lugares.