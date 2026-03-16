Un conductor deja en evidencia a Elma Saiz al intentar pagar la gasolina con un "no a la guerra"

Las redes sociales no han dejado de comentar este fin de semana el polémico reportaje de los informativos de TeleMadrid, que mostraba cómo las incoherencias del Gobierno de Pedro Sánchez afectan a los ciudadanos.

Desde hace aproximadamente dos semanas, con el conflicto en Oriente Próximo, una de las mayores consecuencias para la población española es la subida de precios de los carburantes. Según informó Libertad Digital la semana pasada, en muchos casos esta subida llega hasta cincuenta céntimos por litro. Los conductores, preocupados, piden "comprensión" y critican el afán recaudatorio del Gobierno.

La "solución" que no funciona

La semana pasada, en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, Elma Saiz, ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, protagonizó un nuevo episodio y, a la pregunta de los periodistas sobre la subida de precios, contestó: "Que pare la guerra es la mejor medida para proteger la vida y los bolsillos de la gente. Decir 'no a la guerra' es la mejor medida."

Estas palabras no tardaron en reproducirse. En el reportaje se muestra cómo un hombre, al echar gasolina, puso a prueba la propuesta de la ministra: "Cuando he ido a pagar el importe de la gasolina he dicho 'no a la guerra' y me han dicho que no, que tenía que pagar con dinero. 'no a la guerra' no valía para nada."

"Un conductor lo ha intentado, pero dice que no le ha funcionado: 'Cuando he ido a pagar el importe de la gasolina, he dicho ¡No a la guerra! Y me han dicho que no, que tenía que pagar con dinero. No a la guerra no valía para nada'". Emosido engañado 😂pic.twitter.com/PXzgX8eMu7 — Guaje Salvaje (@GuajeSalvaje) March 14, 2026

Desde Moncloa aseguran que no están tardando en aprobar ayudas económicas, y defienden la transparencia del Ejecutivo de cara a la comparecencia del presidente del Gobierno el próximo 25 de marzo, tres días antes de que se cumpla un mes desde el inicio del conflicto. La comparecencia no busca consensos ni apoyos, sino informar sobre los pasos dados, como el envío de una fragata a Chipre sin someterlo a votación en el Congreso.

Para el Gobierno, los movimientos adoptados son "correctos", mientras repite que están trabajando en un plan integral de respuesta y monitorizando la situación, según declaró la vicepresidenta tercera, Sara Aagesen. Pero nada de esto ayuda a las familias, que ven cómo se encarece el precio de la compra y de los carburantes.