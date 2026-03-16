Una funcionaria de Justicia presume de su jornada real: "Puedes trabajar sólo 5 horas y media al día"

Una funcionaria de Justicia destinada en el País Vasco ha detallado el funcionamiento del sistema de flexibilidad horaria que rige su jornada, destacando que la obtención de una plaza fija supone, más allá de la estabilidad económica, la "recuperación" del tiempo invertido durante la oposición.



El sistema de entrada flexible

Según relata la usuaria, la jornada laboral en la Administración de Justicia vasca permite a los empleados elegir su hora de inicio entre las 7:30 y las 9:00 de la mañana. Esta ventana de entrada marca el resto de la jornada, aunque ella misma explica que existe un tramo de presencia mínima obligatoria. "Si un día entras a las 7:30, a las 14:00 puedes salir", asegura la funcionaria, subrayando que, bajo su experiencia, el sistema permite adaptar el puesto a las necesidades personales diarias.



Horas de presencia mínima

A pesar de que la jornada teórica mencionada es de 7:30 horas, la empleada pública explica que el sistema de flexibilidad permite realizar jornadas de presencia mínima de 5 horas y media. Según indica en el vídeo, es obligatorio permanecer en el puesto de trabajo entre las 9:00 y las 14:00 horas. Si un empleado opta por realizar solo ese mínimo de cinco horas y media, el tiempo restante hasta completar la jornada mensual debe ser recuperado en otros días del mes para que el balance de horas cuadre al cierre del periodo.



El balance de horas mensual

En el vídeo publicado, la funcionaria señala que todo el tiempo que se realice por encima del mínimo se suma a una bolsa de horas que el trabajador puede utilizar para salir antes otros días, siempre respetando el límite de las 14:00 horas. "La plaza no es solo un sueldo, ha sido recuperar todo el tiempo que había invertido", señalando este modelo horario como uno de los principales atractivos del sector. Este privilegio de autogestión del tiempo que ella describe contrasta con la rigidez horaria y la presión productiva que enfrenta la mayoría del sector privado en España.

Bloqueo de la interacción en redes

Tras la difusión del vídeo, la usuaria @justioposicion, que mantiene una cuenta en abierto y pública con más de 16.000 seguidores donde se define como funcionaria y jurista, ha tomado la decisión de limitar los comentarios en la publicación original. Esta medida corta la posibilidad de debate o respuesta por parte de otros usuarios ante su explicación detallada sobre el sistema de fichaje y las ventajas horarias que, según afirma, disfruta en su plaza.