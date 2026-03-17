Asempleo prevé cerca de 90.000 contratos para la campaña de Semana Santa, un 3% más que en 2025

La patronal de trabajo temporal Asempleo prevé que sus compañías asociadas realicen cerca de 90.000 contratos de puesta a disposición (CPD) durante la campaña de Semana Santa de 2026, lo que supone un incremento cercano al 3% respecto a los contratos realizados en el mismo periodo vacacional del año pasado.

En términos operativos, esta previsión equivale aproximadamente a 15.000 personas contratadas a través de empresas de trabajo temporal (ETT) para atender picos de demanda en sectores clave de la economía española, según las previsiones difundidas este martes por Asempleo.

Se requerirán, sobre todo, perfiles para la hostelería y el turismo, con camareros, cocineros, ayudantes de cocina, camareros de pisos, recepcionistas, personal de atención al cliente y guías turísticos. A estos se suman los sectores de comercio, ocio, transporte y logística, donde se requerirán dependientes, promotores, monitores, mozos de almacén, carretilleros, preparadores de pedidos y personal administrativo.

La organización empresarial destaca que estas cifras reflejan no solo la fortaleza de la campaña de Semana Santa sino también la capacidad de adaptación de un mercado laboral que necesita de la temporalidad y la flexibilidad para responder con agilidad a momentos de alta actividad. Además, el comportamiento registrado en 2025 refuerza estas previsiones, ya que el año pasado se superaron las estimaciones iniciales de contratación para esta misma época del año.

Para el presidente de Asempleo, Andreu Cruañas, la Semana Santa vuelve a consolidarse como uno de los grandes hitos del calendario laboral español, especialmente "en un contexto marcado por la intensa actividad turística".

"España mantiene su posición como uno de los principales destinos internacionales y, en un escenario geopolítico condicionado por la inestabilidad en Oriente Medio, se reafirma además como un destino refugio para millones de viajeros que buscan seguridad, conectividad y una oferta turística consolidada. Todo ello está contribuyendo a elevar la demanda en el arranque de 2026 y a intensificar las necesidades de contratación temporal en numerosos territorios", agregó.