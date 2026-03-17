Baño de masas de Milei en Madrid: desmonta la "basura inmunda" del socialismo

El pasado sábado tuvo lugar en Madrid el Madrid Economic Forum de la mano de Marc Urgell y Víctor Domínguez. Segunda edición del hermano mayor del Andorra Economic Forum que ambos empresarios e influencers montaron en Andorra con una idea tan brillante como en su momento disparatada: montar un foro que se convirtiera en la némesis del World Economic Forum de Davos, donde se aúnan buena parte de las maldiciones que sufrimos en este siglo XXI, desde el wokismo hasta la famosa agenda 2030 y sus obsesiones intervencionistas.

Como ya sucedió el año pasado, Javier Milei, presidente de Argentina, cerró el evento con un discurso cargado de citas y retórica de profesor de economía —cosa que es—, así como de batalla cultural. Pero Milei solo fue el broche de oro a un evento en el que Manuel Llamas habló de desregulación y de motosierra normativa; Hermenegildo Altozano hizo una lectura de la Constitución desde el punto de vista libertario, y el profesor Juan Ramón Rallo discutió con Eduardo Garzón.

Como siempre, vimos mucha defensa de la libertad, de la familia y de la propiedad. Y como ya se ha convertido en costumbre, Javier Milei cerró el evento levantando a todo el auditorio en un enfervorecido aplauso. El eje central de su disertación radicó en la defensa del capitalismo de libre empresa como el único sistema no solo eficiente, sino moralmente justo. Milei sostiene que el socialismo ha logrado imponerse durante décadas mediante una supuesta 'superioridad moral' que es, en realidad, una 'basura inmunda' basada en el robo y la coacción. Para el mandatario, la prosperidad solo es posible si se retoman las raíces de Occidente: la filosofía griega, el derecho romano y, fundamentalmente, los valores judeocristianos.

Uno de los puntos más provocadores de su discurso fue la deconstrucción de la justicia social , a la que calificó como un mecanismo de expoliación donde el Estado roba el fruto del trabajo ajeno bajo la excusa de la caridad. En su lugar, Milei propone el 'principio de no agresión' y el respeto irrestricto al proyecto de vida del prójimo como las únicas bases legítimas para la convivencia.

En el ámbito práctico, el presidente utilizó un 'dato' para ejemplificar sus políticas, centrándose en la apertura económica. Argumentó que el proteccionismo en Argentina ha sido un refugio para 'empresaurios' corruptos que 'cazan en el zoológico' a costa del bienestar de millones. Para Milei, abrir la economía es un imperativo moral porque devuelve la libertad a los ciudadanos de comprar productos más baratos y de mejor calidad, eliminando los nichos de corrupción política.

Finalmente, el discurso concluyó con una nota de optimismo civilizatorio. Javier Milei presentó a América como el 'faro de luz' que debe despertar a un Occidente sumido en el letargo del 'wokismo' y el intervencionismo. Su mensaje es claro: Maquiavelo ha muerto y es hora de enterrarlo; la política del futuro debe ser la de la verdad, la propiedad privada y la libertad. Con su habitual grito de '¡Viva la libertad, carajo!', Milei cerró una jornada que busca marcar un antes y un después en la batalla cultural global contra el colectivismo.