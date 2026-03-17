Boric deja la caja fiscal chilena casi a cero: la herencia tóxica que lastra a Kast

El escándalo fiscal que sacude Chile estos días es mayúsculo. Al 31 de diciembre de 2025, la liquidez inmediata del Tesoro Público —el efectivo disponible para pagar sueldos, proveedores y obligaciones diarias— se hundió hasta solo 46 millones de dólares. Se trata de una cantidad ínfima que deja prácticamente sin margen de maniobra a corto plazo al Tesoro chileno. Los datos son oficiales, publicados por la Dirección de Presupuestos (Dipres), el organismo técnico equivalente a nuestra Intervención General de la Administración del Estado.

Este desplome no es estacional ni casual, como pretendieron los ministros de Boric. Comparado con traspasos previos es un desastre: Piñera dejó más de 4.000 millones en 2021, Bachelet unos 3.200 millones en 2017, etc. El nuevo ministro de Hacienda de José Antonio Kast, Jorge Quiroz, ha definido sin paños calientes el escenario que ha heredado, hablando de "un fisco sin caja" y "una herencia extrema" por parte del Gobierno anterior. Kast, que asumió la presidencia en marzo de 2026 prometiendo austeridad, recortes y bajada de impuestos, arranca pues con el depósito vacío y se verá forzado a tomar medidas aún más duras de lo previsto.

Tener la caja casi a cero es solo la punta del iceberg. La deuda pública bruta del Gobierno Central cerró 2025 en el 41,7% del PIB, pero tras un salto brutal durante el mandato de Boric: partió de niveles cercanos al 30-33% al final de Piñera II y escaló hasta rozar el 43,3% en septiembre de 2025, récord desde los años 80. El servicio de esa deuda ya se come más del 1,2% del PIB anual, unos 4.600 millones de dólares que dejan de ir a seguridad, salud o carreteras.

El déficit fiscal completa el negro panorama heredado de Boric. Así, el descuadre de 2025 fue del 2,8% del PIB, pero el déficit estructural —el que mide la sostenibilidad real— alcanzó el 3,5-3,6%, incumpliendo por tercer año seguido la regla fiscal chilena —similar al techo de gasto español—. Boric y su último ministro de Hacienda, Nicolás Grau (que relevó a Mario Marcel tras una renuncia polémica en 2025), ignoraron la meta del 1,1% y dejaron un agujero superior a los 13.000 millones de dólares. Para Chile, es el peor trienio fiscal (sin crisis externa) en décadas.

Boric subió impuestos para financiar su agenda. Presentó una reforma tributaria en 2022 que pretendía recaudar hasta un 4,1% del PIB adicional (con alzas en impuestos personales a altos ingresos, impuesto a la riqueza y mayores regalías mineras), aunque el proyecto original fue rechazado en parte. Versiones posteriores, como el royalty minero de 2023 y normas de cumplimiento en 2024, lograron incrementos parciales de alrededor del 1,5% del PIB en ingresos fiscales. Aun así, la recaudación extra no alcanzó para cubrir el gasto desbocado y la deuda siguió creciendo sin control.

Los fondos soberanos acumulados aún rondan los 14.000 millones de dólares y los activos totales del Tesoro superan los 15.000 millones, pero eso no cambia la realidad operativa. La liquidez diaria se evaporó porque el Gobierno priorizó gasto corriente, subsidios y reformas fallidas. El resultado: un colchón histórico de 3.000-4.000 millones reducido a migajas, obligando al equipo de Kast a gestionar con agua al cuello desde el primer día.

A esto se suma el resto de la herencia: crecimiento anémico por debajo del 2% anual promedio en el cuatrienio, desempleo por encima del 8% durante años y una inversión privada en mínimos históricos. Kast quería desregular, bajar impuestos y reactivar la economía liberal. Ahora lo hace con menos margen fiscal, más deuda que refinanciar y una izquierda que ya califica cualquier ajuste de "austeridad inhumana" antes de que se apruebe el primer presupuesto.

La izquierda chilena repitió el guion de siempre. Subir impuestos a los ricos y a la minería, gastar como si el cobre fuera infinito, endeudarse sin remordimientos y dejar la factura al siguiente. Boric dejó las cuentas públicas en estado de emergencia. Kast recibe una economía magullada fiscalmente. Si quiere cumplir su programa de libertad económica, no le queda otra que aplicar el bisturí sin contemplaciones. La alternativa es seguir el camino del populismo y terminar como Venezuela o Argentina. La elección es suya… y de todos los chilenos.