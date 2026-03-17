Destrozos, barricadas y vandalismo: el saldo de la huelga en el País Vasco y Navarra por el SMI propio

Durante este martes se han manifestado miles de personas en todo el País Vasco y Navarra con motivo de una huelga general convocada por distintos sindicatos para exigir un Salario Mínimo Interprofesional (SMI) propio de 1.500 euros al mes en ambas comunidades.

Tal y como confirma Europa Press, a lo largo de la manifestación en San Sebastián se han volcado contenedores y se han realizado pintadas en escaparates y persianas de inmobiliarias, entidades bancarias, comercios y locales de la Administración Pública. Además de haberse producido piquetes en centros escolares, polígonos industriales o en empresas.

Encapuchados provocando altercados

Varios encapuchados han volcado contenedores y han derramado pintura roja en sucursales bancarias y en escaparates, como en la oficina de la Hacienda Foral del barrio de Amara, donde podía leerse "Oprimidos en el lugar de trabajo" y "Lucha para liberarlos", en euskera.

Hay diversos vídeos donde se muestra el destrozo a tiendas de ropas perpetrado por algunos manifestantes. En este vídeo publicado por Europa Press en su cuenta de X (Twitter) se puede ver cómo se llevan a cabo estos incidentes:

Los piquetes por la huelga general en Euskadi y Navarra para reclamar un salario mínimo propio obligan al cierre de comercios y provocan destrozos en varias tiendas https://t.co/1XufokFhB6 pic.twitter.com/gaR3pfP4Ft — Europa Press (@europapress) March 17, 2026

En el vídeo se puede ver cómo está vandalizada la entrada de la tienda de ropa, donde algunas prendas están manchadas con pintura y como varias mujeres entran para seguir alborotando en el interior del establecimiento.

También se han producido cortes en las carreteras desde primera hora de la mañana en Navarra, como se puede ver en el siguiente post de Navarra Televisión:

Los piquetes provocan cortes de carretera a primera hora con motivo de la huelga #17M 📹@LABnafarroa https://t.co/8PpSW18U6s pic.twitter.com/ykN84wQsLK — Navarra Televisión (@NavarraTV) March 17, 2026

Otros manifestantes han rodeado El Corte Inglés de Pamplona al grito de "Greba Orokorra" (huelga general en castellano):

Los huelguistas han comenzado a rodear El Corte Inglés de Pamplona al grito de Greba Orokorra y con carteles en los que se exige un SMI propio de 1.500 euros para Navarra. https://t.co/yMIGV34e7n pic.twitter.com/PC56qGDXRF — Diario de Noticias (@NoticiasNavarra) March 17, 2026

Tampoco ha faltado la tensión entre los manifestantes y la policía vasca, como se puede ver en los vídeos publicados por los propios sindicatos que han convocado la huelga:

El mismo sindicato ha publicado otros vídeos donde se les ve vandalizando establecimientos de Eroski y Mercadona en el País Vasco:

Mientras que otros manifestantes han participado en la huelga de forma pacífica, se observa que algunos grupos han decidido aprovechar la ocasión para provocar caos, destrozar establecimientos y tratar de impedir que quienes querían acudir a su puesto de trabajo pudieran hacerlo libremente.