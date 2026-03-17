El Gobierno anuncia que España liberará 11,5 millones de barriles de crudo "por solidaridad"

El pasado 11 de marzo los 32 países que integran la Agencia Internacional de la Energía (AIE) pactaron por unanimidad liberar en los próximos 90 días 400 millones de barriles de petróleo de sus reservas de emergencia. El objetivo es compensar el impacto en los mercados del cierre del Estrecho de Ormuz y la consecuente subida de precios de los combustibles a nivel global. En este sentido España ha acordado en el Consejo de Ministros de este martes que liberará 11,5 millones de barriles equivalentes al consumo nacional de 12,3 días. La prensa le ha llegado a preguntar a la ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen en el turno de preguntas por el impacto que tendrá esta liberación en el precio de los combustibles pero la vicepresidenta tercera del Gobierno se ha limitado a decir que "es una actuación conjunta " y que "lo más importante es que desde el anuncio el pasado 11 de marzo parte de ese impacto ya ha sido interiorizado en los precios del crudo Brent".

Sin embargo al mismo tiempo ha explicado que los efectos en los precios están por ver. "El efecto los tendremos que ver cuando todas las reservas sean liberadas" pero por el momento, ha dicho, "España, Alemania, Japón y Estados Unidos somos los que hemos puesto encima de la mesa ya esta primera medida". Por tanto la función de la liberación es doble: bajada de precios y solidaridad como bien ha explicado Aagesen al justificar la decisión: "desde ese respeto al derecho internacional, a la cooperación y por supuesto a la solidaridad hemos aprobado esta medida".

Si algo ha quedado claro en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros es que en el Ejecutivo no quieren que los españoles se hagan ilusiones con bonificaciones a los combustibles o con bajadas del IVA. Muestra de ello han sido las palabras de la Ministra portavoz Elma Saiz quien al comienzo de su intervención ha dicho que "hay en juego más cosas que la gasolina o la cesta de la compra. Está en juego el orden mundial". En este sentido Aagesen ha querido aportar datos para tranquilizar a los españoles que ven cómo cada día la gasolina y el diésel están más caros. "Actualmente los precios del crudo son un 60% más altos -que antes de la guerra de Irán- y los del gas un 54%". Valores muy lejanos a los que vimos durante la guerra de Ucrania", decía. Es más, ha querido restarle importancia a la situación actual recordando que en 2022, con la invasión rusa de Ucrania, el barril de Brent pasó de costar 85 dólares en febrero a 110 en marzo.

Por su parte el Ministro de Economía, Carlos Cuerpo, también ha querido salvar las distancias con lo ocurrido hace cuatro años. "A día de hoy la situación económica, y en términos de impacto, dista mucho de la que vimos en la guerra de Ucrania", decía mostrando un gráfico sobre el que ha querido destacar que "los precios del crudo y del gas se sitúan todavía en niveles más bajos y con una evolución más contenida que la que teníamos por entonces".

Medidas plan extraordinario

Cuerpo ha vuelto a repetir, como hiciera el jueves de la semana pasada tras reunirse con los agentes sociales y las vicepresidentas del Ejecutivo, que lo que sí va a hacer el Gobierno es vigilar que las estaciones de servicio no suben demasiado los precios de los carburantes. Habla de "una vigilancia reforzada del sistema de formación de precios que estamos llevando a cabo desde el Ministerio de transición Ecológica y de Economía junto con la CNMC para asegurarnos de que no existe ningún comportamiento anómalo en la formación de precios en estos momentos tan delicados". Pero sobre medidas económicas enfocadas a bajar los precios en las gasolineras, en el Ejecutivo descartan las bonificaciones a todos los españoles. Sí que hablan de medidas de acompañamiento a los sectores más expuestos por el aumento de los precios de los combustibles como el del campo, la pesca o el transporte por carretera. Igualmente durante la rueda de prensa se ha hablado de que habrá medidas que sí afectan a la fiscalidad de la electricidad ya que su máxima "será la protección de nuestros consumidores", explicaba Aagesen.

El encargado de anunciarlas será el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez tras el consejo de ministros extraordinario que ha convocado para este viernes. Así lo ha querido anunciar la portavoz del Gobierno, Elma Saiz, dejando en el aire las medidas concretas que anunciará.