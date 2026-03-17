Por segunda semana consecutiva, la ministra de Transición Ecológica ha tenido que contestar a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y sus mensajes pronucleares. La semana pasada, Sara Aagesen respondió con un "tenemos sol, tenemos viento" a la frase de la alemana admitiendo el "error estratégico" de Europa al dar la espalda a la nuclear. Este martes, la ministra ha tenido que contestar a la carta de Von der Leyen previa al Consejo Europeo que estudiará la respuesta económica al conflicto de Irán y que incluía la mención de que en este contexto, no se deben cerrar centrales nucleares "prematuramente".

El calendario de cierre de las centrales nucleares españolas El Gobierno pactó en 2019 con las empresas un calendario de cierre de los siete reactores nucleares españoles que suponía que en 2035 ya no habría más centrales en marcha. El acuerdo, al que se ha venido agarrando el Gobierno cada vez que se ha cuestionado la medida, vino marcado por la presencia en el Ejecutivo de Podemos, que pedía el cierre inmediato de todas las centrales. Desde entonces el discurso de las propietarias ha ido girando hasta que el pasado mes de otoño las dueñas de la primera del calendario, Almaraz, solicitaron una miniprórroga de tres años, hasta 2030. Estas son las fechas previstas: Almaraz I: 1 noviembre 2027

Almaraz II : 31 octubre 2028

Ascó I : 2030

Cofrentes: 2030

Ascó II: 2032

Vandellós II: 2035

Trillo: 2035 Leer más

Como ministra del único país europeo con estos planes, Sara Aagesen ha sacado pecho del parque renovable en lugar de contestar sobre el cierre nuclear y el futuro de Almaraz, que se decidirá en otoño tras el informe del Consejo de Seguridad Nuclear sobre los tres años de prórroga que han solicitado.

Sin mencionar la frase clave de la carta de Von der Leyen, Aagesen ha señalado que lo que ha hecho la alemana es "pedir a los países de la UE que ahonden en un sistema energético más autónomo". Una autonomía que "da independencia, que da competitividad", con "recursos autóctonos", ha dicho obviando que Von der Leyen incluía dentro de este mix a la energía nuclear.

«El sol y el viento nunca van a ser bloqueados en el estrecho de Ormuz» 🔹 VP Sara Aagesen en el Consejo de Ministros #CMin pic.twitter.com/ZihiTDGAbi — Transición Ecológica y Reto Demográfico (@mitecogob) March 17, 2026

Según Aagesen, justo esta ha sido "la política de este Gobierno desde 2018: apostar por donde tenemos una gran ventaja, que son las energías renovables", con "muchísimos recursos y capacidad". En opinión de la ministra, la carta incluye "muchas recetas distintas para distintos países". Y ha concluido, con sonrisa cómplice a la prensa, con una simple reflexión que ella ha calificado de "muy pertinente": "El sol y el viento nunca van a ser bloqueados en el estrecho de Ormuz". Aludía así a la vía estratégica para el comercio de petróleo y gas de Oriente Medio amenazada por Irán y sin mentar en ningún momento el papel que en ese contexto podría suponer la energía nuclear.