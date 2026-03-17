Sangría en Indra: sus acciones se desploman en bolsa ante los rumores de salida de Escribano

Nuevo terremoto en Indra. Las acciones de la multinacional española sufren desde primera hora de la apertura de la sesión de este martes un fuerte desplome. Sobre las 11:00 horas, la sangría en Indra ha llegado al 8%, unas pérdidas que se han moderado al 3% a las 15:00 horas.

Esta debacle bursátil se produce en mitad de los rumores sobre un posible relevo de Ángel Escribano como presidente de la compañía. Y es que, según una información publicada por el diario El Confidencial antes de la apertura del mercado, el Gobierno habría solicitado "el cese inminente de Escribano de la presidencia de Indra".

Así, el Ejecutivo de Pedro Sánchez habría pedido a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) -el mayor accionista de la empresa, con una participación del 28%-, la destitución de Escribano. Su objetivo sería que la salida de Escribano como primer ejecutivo de Indra se produzca antes de la celebración del próximo consejo de administración, previsto para el 25 de marzo.

La polémica

Como ya publicamos en Libre Mercado, a principios de febrero, Escribano fue citado de urgencia a Moncloa y allí se le habría solicitado la renuncia como presidente de Indra. ¿La razón? La oposición del Gobierno a la fusión de Indra con la empresa familiar de Escribano, Escribano Mechanical and Engineering (EM&E), y, según otras fuentes, por la posible denuncia de Santa Bárbara Sistemas, propiedad de la filial europea de General Dynamics, que se le avecina a la unión temporal de empresas formada por Indra y Escribano Mechanical & Engineering (EM&E).

Tras conocerse estas informaciones, negó abiertamente que le hubieran pedido la dimisión: "Quiero ser claro: nadie ha pedido mi dimisión ni hay ningún proceso en ese sentido", decía. También negó que haya sido convocado por el Gobierno a una reunión para discutir una posible renuncia.

De los Mozos mantendría su puesto

La salida de Escribano podría producirse este mismo viernes, con la bolsa cerrada, para evitar oscilaciones bursátiles de la cotización de Indra, apunta dicho medio. Esta decisión no afectaría al actual consejero delegado de la multinacional, José Vicente de los Mozos, quien mantendría su puesto.

Según han publicado El Confidencial y El Economista, Manuel de la Rocha, la mano derecha de Pedro Sánchez en asuntos económicos, habría convocado la semana pasada a De los Mozos, consejero delegado del grupo, a una reunión secreta en Moncloa para valorar la posible salida de Escribano.

Preguntado ayer lunes, Escribano defendió que se mantiene "totalmente al margen" de la posible operación con Escribano Mechanical & Engineering (EM&E), un proyecto "que nació antes" de su llegada al frente de la compañía de defensa española.

"Como todos bien sabéis, yo estoy totalmente al margen de la operación. Es un proyecto que nació antes de que yo fuera presidente de Indra", señaló ayer Escribano durante el 'II Encuentro Expansión Industria de Defensa'.

Preguntado por qué haría si finalmente no saliera adelante la transacción, el directivo ha respondido: "¿Qué haría yo? Pues, ¿qué voy a hacer? Solo sé hacer una cosa, que es trabajar y trabajar duro", añadió.

Por otro lado, el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha ocultado que el Gobierno esté maniobrando en el caso. Según Cuerpo, la decisión sobre si el presidente de Indra, Ángel Escribano, continuará al frente de la firma corresponde al consejo de administración de la compañía. "Este tipo de decisiones, como bien sabe, le corresponden a los órganos de gobierno de la empresa", ha señalado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

Asimismo, Cuerpo ha aprovechado la pregunta sobre este posible relevo en la cúpula de Indra para optar por la "prudencia", al tratarse de una empresa cotizada. "Como siempre hago en el caso de las empresas cotizadas, por supuesto prudencia por mi parte en cualquier declaración", ha manifestado Cuerpo.