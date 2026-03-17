¿Por qué Red Eléctrica tira ahora energía renovable? El gasto para evitar apagones se dispara en España

La guerra de Irán amenaza a la factura de la luz de los españoles mientras el sector eléctrico está atravesando una fase paradójica: Red Eléctrica (REE) está tirando energía procedente de renovables a cambio de quemar gas. Se trata del "modo reforzado" que el organismo que preside Beatriz Corredor lleva ejecutando desde que se sucediera el fatídico apagón del 28 de abril.

Aunque en el Gobierno y en REE han intentado desvincular el apagón con la penetración de renovables en el sistema, desde entonces, el organismo de Corredor viene implementado una estrategia más conservadora en la configuración del mix energético apostando por el uso del gas.

Con este "modo reforzado" (o antiapagones), los responsables de garantizar el suministro eléctrico en el país estarían reconociendo de forma implícita la inestabilidad que la fotovoltaica y eólica generan en el sistema. Cabe recordar que, tras el apagón, Corredor llegó a decir que "nosotros no tenemos ninguna posibilidad de elegir el mix", cuando es precisamente una de las principales funciones de REE a través de las llamadas "restricciones técnicas".

Presiona al alza las facturas eléctricas

La secuencia del "modo reforzado" es sencilla: se mantienen más centrales de gas en funcionamiento para controlar tensión y estabilidad de la red, mientras se reduce el espacio disponible para las renovables. Entonces, es cuando esa energía fotovoltaica o eólica se desperdicia (o se vierte).

El "modo reforzado" ya aparece incluido en las facturas eléctricas de los consumidores finales, y ahora, con la escalada de los precios del gas por la parálisis de Ormuz todo apunta a que seguirá presionando al alza los recibos. A continuación, un ejemplo de una factura donde aparece este epígrafe.

En este sentido, el experto en energía y colaborador de Libre Mercado, Manuel Fernández Ordóñez, ha explicado que, el pasado domingo, "batimos el récord de dinero gastado en Restricciones Técnicas". Según sus cálculos, por orden de REE, el modo seguro, con la entrada de ciclos combinados, costó 20,9 millones de euros. "En un solo día tuvimos que tirar energía renovable equivalente al consumo de 8,9 millones de hogares" asegura en su cuenta de X.

En el gráfico anterior se observa que en la columna de la izquierda aparece el resultado del mercado mayorista, mientras que en la de la derecha aparece el resultado tras la actuación de REE.

"¿Qué hace Red Eléctrica? Normalmente sacar un montón de renovables y meter energía síncrona (gas y nuclear)" sigue explicando Ordóñez. "Red Eléctrica no hace esto por gusto, sino porque un sistema con el mix que sale del mercado mayorista es inviable técnicamente. Su principal cometido es asegurar el suministro de electricidad en todo momento y, sin tecnologías que regulen tensión y frecuencia, es imposible" añade.

"Como pueden ver, Red Eléctrica tuvo que sacar 100.150 MWh renovables del sistema y meter 77.719 MWh de gas + 62.397 MWh de nuclear. Ese gas y esa nuclear no habían entrado en mercado, por precio. La energía renovable que se saca del sistema se pierde, no se produce" añade. El experto calcula que "esa energía renovable perdida (en este caso 100.150 MWh) equivale al consumo de 10,4 millones de hogares en España. El consumo de un hogar medio es de 3.500 kWh cada año. Es decir, unos 9,6 kWh cada día. Si dividimos 100.150.000 kWh / 9,6 kWh el resultado son 10,44 millones."

"Cuando Red Eléctrica tiene que meter en el sistema energía que había quedado fuera del mismo por precio, hay que pagarle (obviamente) al productor de esa energía. Este coste es público y podemos saber a cuánto asciende cada día" concluye.

En la siguiente gráfica del pasado domingo, Ordóñez también desglosa el precio del Mwh en la tarifa PVPC regulada, que depende del mercado mayorista sólo en una parte. Como se observa a continuación, a las 8 de la mañana, el precio superó los 100 euros el Mwh de los que más de 62 euros se debían a "servicios de ajuste" de REE.

Hoy, al ser domingo, la demanda eléctrica es baja. En muchas horas, con solar, eólica y nuclear abasteces la demanda y el precio en el mercado mayorista es cero. Peeero, ¿por qué si el mercado es 0 €/MWh el precio ronda los 100 €/MWh? Miren la gráfica y vean las partidas... pic.twitter.com/rQ8XD1TfJW — The Good MAFO (@fdezordonez) March 15, 2026

¿Por qué tiramos energía solar?

En otro hilo interesante, el experto explica "por qué tiramos energía solar": La razón que esgrime es que "no se puede integrar en el sistema. O bien porque el sistema no sería estable o bien porque la red no tiene capacidad para integrar tanta renovable".

La energía solar "oferta en el mercado a precios muy baratos o cero (incluso negativos) y consigue entrar en el mercado por precio. Pero una red así es ingobernable... Así que, hay que sacar del sistema energía solar y eólica para no tener otro apagón" señala. La decisión de meter gas en el sistema, un gas que no ganó su subasta en el mercado, "pero que hay que meter para no tener apagones. Y hay que pagarle ¿Cuánto? Pues en apenas dos meses y medio llevamos ya casi 1.000 millones de euros" asegura.

4⃣ Cuando @RedElectricaREE decide meter gas en el sistema, se trata de un gas que no ganó su subasta en el mercado. Se quedó fuera, pero hay que meterlo para no tener apagones y hay que pagarle ¿Cuánto? Pues en apenas dos meses y medio llevamos ya casi 1.000 millones de € 😱😱 pic.twitter.com/VRqTB3S68O — The Good MAFO (@fdezordonez) March 15, 2026

"Si hubiéramos incrementado la demanda, si hubiéramos electrificado algo, si hubiéramos aumentado las interconexiones para poder exportar, estaríamos mejor. Ni que decir tiene que, si quitas las nucleares, todavía estaríamos peor... quemaríamos más gas" concluye Ordóñez.