Un petrolero pakistaní logra cruzar Ormuz con el radar encendido: ¿afloja el bloqueo o pacto con el régimen iraní?

Han pasado ya más de dos semanas desde que comenzó la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán. Este conflicto ha provocado, entre otras consecuencias, el bloqueo del estrecho de Ormuz por parte de la Guardia Revolucionaria iraní y el consiguiente encarecimiento del petróleo, ya que por ese punto transita aproximadamente el 20% del crudo que se consume en todo el mundo.

El temor a un posible ataque iraní ha llevado a que los buques petroleros extremen las precauciones y muchos decidan no atravesar el estrecho, después de que se hayan reportado varios ataques y muertes de marineros al intentar cruzarlo. No obstante, según fuentes como Kpler y MarineTraffic este domingo habría cruzado el primer cargamento no iraní sin desconectar el sistema de seguimiento marítimo.

Aquí podemos ver el recorrido de dicho buque por el estrecho de Ormuz, según MarineTraffic:

First non-Iranian cargo transits Strait of Hormuz with AIS on The Aframax tanker Karachi, carrying Abu Dhabi’s Das crude, has become the first non-Iranian cargo to transit the chokepoint while broadcasting its AIS signal, suggesting that select shipments may be receiving… pic.twitter.com/Q6j6W3Cxz3 — MarineTraffic (@MarineTraffic) March 16, 2026

Como se puede ver en el post, el Karachi cruzó el estrecho de Ormuz y rodeó la isla iraní de Larak. Posteriormente, navegó hacia el este, cerca de la costa iraní, antes de abandonar el estrecho el domingo.

Según MarineTraffic, este es el "primer cargamento no iraní que transita por el estrecho de Ormuz con AIS (sistema de seguimiento marítimo). El buque cisterna Aframax Karachi, que transportaba crudo de Das procedente de Abu Dhabi, se ha convertido en el primer cargamento no iraní en transitar por el punto estratégico mientras emitía su señal AIS, lo que sugiere que ciertos envíos podrían estar recibiendo un paso seguro negociado."

Como bien se menciona en el post de MarineTraffic, lo más destacable es que se trata del primer buque no iraní que cruza el estrecho de Ormuz sin desconectar su señal de seguimiento (AIS). Aunque otros buques sí han logrado atravesarlo en las últimas semanas, lo han hecho apagando dicha señal por temor a un posible ataque iraní, tal como ya hemos explicado en Libre Mercado en este artículo.

Esta información ha sido confirmada por medios internacionales como Bloomberg, donde se dice que "el Karachi, controlado por la Corporación Nacional de Transporte Marítimo de Pakistán, realizó el peligroso viaje durante el domingo. El lunes por la mañana, el buque con bandera pakistaní fue avistado en aguas cercanas a Sohar, Omán. El barco zarpó de Fujairah, en los Emiratos Árabes Unidos, el mes pasado y cargó mercancía en el Golfo Pérsico pocos días después".

Así pues, esto podría significar que el flujo de petróleo a través del estrecho de Ormuz está empezando a reanudarse, aunque sea a pequeños pasos. Se trata de un avance sumamente necesario para contener y rebajar los precios del combustible, que se han disparado en todo el mundo y, de forma especialmente acusada, en España, donde el precio del diésel y de la gasolina ya ha alcanzado niveles similares a los registrados al inicio de la invasión rusa de Ucrania.