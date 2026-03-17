Un electricista intenta pagar 2.000 euros netos a un oficial y descubre el hachazo fiscal en España

Salva Orellana, un instalador eléctrico y fotovoltaico que ha regresado a España tras su etapa profesional en Alemania, ha desvelado la "bofetada" administrativa que supone intentar ampliar plantilla de forma legal. Su intención de contratar a un oficial de primera con un sueldo digno ha chocado con una realidad contable donde el Estado detrae más de 1.500 euros mensuales por un solo trabajador cualificado, según afirma.

El coste real de la contratación

El objetivo del emprendedor era incorporar a una "mano derecha" para su empresa de renovables en Sevilla, garantizándole un salario neto de 2.000 euros. Sin embargo, tras consultar con su gestoría, la cifra final que debe desembolsar la empresa asciende a 3.590,83 euros. Este desfase implica que más del 44% del coste total del trabajador se destina al pago de impuestos y seguros sociales antes incluso de empezar a producir.

El desglose del "gasto oculto"

La radiografía de la nómina muestra que, para que el operario perciba sus 2.000 euros, se deben abonar 444 euros de IRPF y 169 euros de Seguridad Social a cargo del trabajador. La partida más gravosa recae directamente sobre el autónomo, que debe sumar 976 euros adicionales en concepto de Seguridad Social empresarial. "Más de 1.500 euros desaparecen entre impuestos y Seguridad Social", denuncia el electricista, quien subraya que este cálculo no incluye vacaciones, bajas, indemnizaciones ni gastos de riesgos laborales.

El freno al crecimiento empresarial

"Ahora entiendo por qué tantos autónomos no contratan", señala el electricista, subrayando que el modelo actual incentiva el autoempleo frente a la creación de equipos. El profesional lamenta la falta de estímulos para contratar a personal de confianza y con experiencia: "No hay absolutamente ningún incentivo; la Seguridad Social no ayuda ni lo más mínimo". Pese a la dureza de las cifras, Orellana mantiene su compromiso de trabajar "sin trampas y sin caja B", aunque advierte que bajo estas condiciones resulta "inalcanzable" profesionalizar una estructura empresarial en España.