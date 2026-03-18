Aagesen critica ahora la bonificación de los 20 céntimos a la gasolina que aprobó Sánchez por Ucrania: "Es regresiva"

La vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica, Sara Aagesen, quien ha avanzado este miércoles en el programa de TVE Mañaneros 360 que el Ejecutivo valora rebajar la fiscalidad del recibo de la luz como ocurrió durante la crisis de Ucrania.

La ministra defendió que, pese a que la factura eléctrica en España "está mucho menos expuesta a la volatilidad" del gas gracias al mayor peso de las renovables, el Gobierno quiere "seguir dando señales de electrificación".

Sara Aagesen confirmó que el plan de respuesta integral que presentará el presidente del Gobierno el próximo viernes incluirá rebajas impositivas en la factura eléctrica. "Sí, había medidas y habrá medidas, ya que tenemos la experiencia ganada de la guerra de Ucrania, donde había varias opciones y entre ellas, por supuesto, está ese 5%", ha dicho. Situar el impuesto especial sobre la electricidad en ese tipo mínimo del 5% vuelve así a la agenda, como ocurrió en 2022, un parche temporal con la guerra de Irán como coartada.

De la luz a la gasolina

Al mismo tiempo, Aagesen adelantó incentivos al autoconsumo y al impulso a la electrificación del consumo, incluyendo bombas de calor y vehículos eléctricos. Al respecto, ha señalado: "No vamos a sorprender a nadie".

La nueva crisis de la energía se traducirá en ayudas directas para el sector agrario y el transporte. "Uno de los sectores afectados es el sector agrario y el de transportes y ahí también vamos a desplegar actuaciones y medidas", ha afirmado.

Sin embargo, ha descartado recuperar la bonificación lineal de 20 céntimos por litro en el surtidor, y lo ha hecho usando exactamente el mismo argumento que los críticos de la medida esgrimieron cuando el Gobierno la implantó en 2022. "La medida de los 20 céntimos ha demostrado que no es progresiva, era regresiva, no era una medida que tuviera el impacto deseado", ha admitido. Lo que Aagesen no ha explicado es el motivo que llevó al Gobierno a mantenerse en el error. Hay que señalar que Libertad Digital lo advirtió entonces.

No obstante, en lugar de los 20 céntimos, el Gobierno fía ahora el control de precios a la vigilancia de la CNMC: "Estamos primero vigilando qué está ocurriendo en las gasolineras de todo el país. En esas más de 12.600 gasolineras la CNMC está emitiendo un informe semanal para ver si hay prácticas abusivas", ha comentado.

Los topes al alquiler

No ha descartado la posibilidad de "escalar las medidas en función de cuánto dure el conflicto y cuánto tiempo siga bloqueado el Estrecho de Ormuz".

Por otra parte, ha indicado que el control de precios vuelve a ser una medida que el Ejecutivo contempla para resolver el problema del precio de la vivienda. Lo que Aagesen denomina "plan de respuesta integral" es el mismo manual de intervención de precios.

La entrevista de Mañaneros 360 terminaba con la demostración de que no hay una clara coordinación en el Gobierno de coalición, pues ante la pregunta sobre las versiones contradictorias del ministro de Presidencia, Félix Bolaños, que dudaba sobre la implantación de los topes al alquiler, y la seguridad que mostraba la ministra de Sanidad, Mónica García, Aagesen evitó comprometerse: "No tan seguro diría yo, vamos a trabajarlo". "En vivienda yo diría que haremos lo que podemos para encontrar un consenso", ha concluido. Una respuesta que en el lenguaje habitual del Gobierno suele significar que no hay un acuerdo.