¿Dónde están las reservas de petróleo que liberará el Gobierno?

El Gobierno ha aprobado en Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, la liberación de 11,5 millones de barriles de petróleo de las reservas industriales españolas, en el marco del acuerdo de la Agencia Internacional de la Energía (AIE) para poner a disposición del mercado 400 millones de barriles durante 90 días ante la guerra en Irán y el conflicto en Oriente Próximo. Así lo ha anunciado el propio Ministerio, que subraya cómo esta cantidad supone aproximadamente el 3% del total de reservas que pretende liberar la AIE.

En cualquier caso, cabe considerar que la primera liberación de petróleo procederá únicamente de las reservas estratégicas de la industria. Precisamente, en su nota el Ministerio que dirige Sara Aagesen informa de cómo la liberación de reservas se producirá en diferentes fases. De este modo, la primera "tendrá un volumen equivalente a cuatro días de consumo", para la cual "se usarán las reservas de la industria, ya que los operadores pueden trasladarlas al consumidor final rápidamente, mediante el uso normal de sus canales de distribución".

Reservas estratégicas en España

En cualquier caso, lo cierto es que el Ministerio también informa de que "el resto de la liberación podrá constar a su vez de una o de varias fases, repartidas en varios días, en función de la evolución de los acontecimientos". En este sentido, destacan que "podrán utilizarse tanto las reservas de la industria como las de Cores, que supervisará todo el procedimiento". Por ello, cabe analizar cuál es la composición y localización de estas reservas.

Al respecto, detallan desde Cores que "las reservas que mantiene la industria están compuestas por los grupos de productos que constituyen la obligación (gasolinas, destilados medios y fuelóleos) así como una parte importante de crudos y otras materias primas". Así, subrayan que "las reservas se localizan mayoritariamente en territorio de España, manteniendo un porcentaje muy limitado de la obligación en países con acuerdos bilaterales en vigor".

Cores

Asimismo, desde la organización explican que "la industria mantiene sus reservas en instalaciones propias o bien en instalaciones de compañías logísticas localizadas a lo largo de la geografía de España". De este modo, señalan que "el sistema logístico español cuenta con una amplia cobertura geográfica, que conecta las refinerías, instalaciones de almacenamiento y puertos, lo que posibilita la movilidad de estas existencias desde cualquier punto del país".

Por otra parte, en relación con las reservas propias de Cores, la organización también destaca que estas existencias estratégicas "están compuestas por los grupos de productos que constituyen la obligación (gasolinas, destilados medios y fuelóleos), así como por una parte importante mantenida en forma de crudo". De este modo, en el año 2024, más del 54% de las reservas estaban compuestas por gasóleos y casi el 30% era crudo. Por su parte, el 6% eran querosenos y el 9,7% gasolinas.

Cores

Del mismo modo, Cores subraya que la institución "almacena las existencias estratégicas mayoritariamente en instalaciones de compañías logísticas y refinerías, a través de contratos de arrendamiento, que incluyen el control de las especificaciones vigentes de los productos", destacando que "posee también una pequeña capacidad de almacenamiento propio".

Concretamente, como vemos, en el año 2024 prácticamente el 53% del total se almacena por las compañías logísticas, mientras que el 41,1% se almacena en las refinerías. Así, Cores tan sólo almacena directamente el 6,1% del total de sus reservas estratégicas.

Cores

Así las cosas, la organización también explica que estas existencias estratégicas "se encuentran distribuidas a lo largo de la geografía de España, en cinco áreas diferenciadas, atendiendo a las necesidades de consumo de cada área". De hecho, subraya también que "Cores no mantiene reservas fuera del territorio español".

Cores

Como podemos comprobar, con datos del año 2024, casi el 45% de estas reservas se encuentran en la zona del Levante español, mientras que algo menos del 20% está en la zona central del país. Por su parte, el 17,7% se encuentra en el norte, el 15,1% en el sur y sólo el 3,3% en las islas Canarias.

Consumo de petróleo

Con todo, este escenario llega en un momento en el que se registra una tendencia al alza de consumo de petróleo. Concretamente, de acuerdo con las estadísticas de Cores, en el año 2025 se consumieron 60,2 millones de toneladas de productos petrolíferos, de los cuales 1,95 millones de toneladas fueron de GLP (Gases Licuados del Petróleo), 7 millones de toneladas correspondieron a las gasolinas, 7,7 millones de toneladas de querosenos y 30,6 millones de toneladas de gasóleos.

No obstante, en 2024 se consumieron 59,3 millones de toneladas, mientras que en el año 2015 el consumo se situó en los 56 millones. Por tanto, el consumo de productos petrolíferos se ha incrementado en un 1,5% en tan sólo un año. Del mismo modo, en la última década el incremento ha sido del 7,5% en España.