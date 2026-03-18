El gas y el petróleo se disparan tras el ataque de EEUU e Israel al mayor yacimiento gasístico de Irán

La jornada del miércoles vuelve a estar marcada por un nuevo encarecimiento del petróleo y del gas natural licuado (GNL), después de que se hayan reportado ataques de Estados Unidos e Israel contra el yacimiento de gas natural más grande del mundo, ubicado en el Golfo Pérsico y compartido por Irán y Catar. Este ataque, denunciado por medios iraníes, también ha sido confirmado por Bloomberg (a través de un alto funcionario israelí) y por el propio gobierno catarí.

Son varios los medios iraníes que denuncian que se ha producido un ataque contra este yacimiento gasístico (como la Agencia Fars o la Agencia Tasnim) por parte de Estados Unidos e Israel. Un ataque que, según explica Bloomberg en este artículo, le habría sido confirmado por un alto funcionario israelí que ha preferido permanecer en el anonimato. Por otro lado, también el asesor del presidente del Consejo de ministros de Catar y portavoz oficial del Ministerio de Asuntos Exteriores, Majed Al Ansari, ha confirmado el ataque en X (Twitter):

The Israeli targeting of facilities linked to Iran’s South Pars field, an extension of Qatar’s North Field, is a dangerous & irresponsible step amid the current military escalation in the region. Targeting energy infrastructure constitutes a threat to global energy security, as… — د. ماجد محمد الأنصاري Dr. Majed Al Ansari (@majedalansari) March 18, 2026

"El ataque israelí contra instalaciones vinculadas al yacimiento iraní de South Pars, una extensión del yacimiento catarí de North, es un paso peligroso e irresponsable en medio de la actual escalada militar en la región. Atacar la infraestructura energética constituye una amenaza para la seguridad energética mundial, así como para los pueblos de la región y su medio ambiente. Reiteramos, como ya hemos recalcado en repetidas ocasiones, la necesidad de evitar ataques contra instalaciones vitales. Hacemos un llamamiento a todas las partes para que actúen con moderación, respeten el derecho internacional y trabajen para reducir la tensión de manera que se preserve la seguridad y la estabilidad de la región", concluye el portavoz catarí.

Así pues, después de producirse dicho ataque, el precio del petróleo y del gas se ha disparado en los mercados. En el momento el que se publica este artículo, el precio del gas natural se ha disparado en un 6,12%, alcanzando los 54,7 euros por MWh. En el siguiente gráfico podemos ver como se ha disparado el precio a raíz de este ataque:

Por su parte, el precio del barril de brent ha aumentado un 5,02%, hasta alcanzar los 108,61 dólares el barril (94,35 euros). Aquí también podemos ver la evolución durante el día de hoy:

Este ataque sin duda contribuirá a seguir elevando el precio del gas natural y de los combustibles que consumen los ciudadanos, lo que podría hacer que el precio del diésel o de la gasolina se sitúe incluso por encima de los niveles registrados tras el inicio de la invasión rusa a Ucrania hace cuatro años.