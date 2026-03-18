El mapa del precio de la gasolina en España: qué provincias tienen los carburantes más caros

El precio de la gasolina y el diésel en España sigue mostrando cierta inestabilidad, con diferencias notables entre las distintas gasolineras repartidas por el país. A comienzos de año, la gasolina 95 se situaba en torno a 1,47 euros por litro de media en el país. Este 18 de marzo, los conductores vuelven a ver cómo aumenta el precio de los carburantes hasta una media de 1,88 euros por litro.

Consultando los datos recopilados por el portal especializado dieselogasolina.com, el precio medio de los combustibles en España se sitúa actualmente en 1,774 euros por litro para la gasolina sin plomo 95 y 1,93 euros por litro para la gasolina sin plomo 98. En el caso del diésel, el gasóleo A ronda los 1,899 euros por litro, mientras que el gasóleo A+ se sitúa en torno a los 1,977 euros por litro.

Diferencias entre provincias

Ese precio del combustible varía según la provincia y la estación de servicio. En algunos territorios las diferencias pueden alcanzar varios céntimos por litro dependiendo de la competencia entre gasolineras o de la ubicación de las estaciones.

En cuanto a la gasolina sin plomo 95, los precios se sitúan entre los 1,787 y los 1,829 euros por litro dependiendo de la provincia analizada. Guadalajara registra el precio más alto, mientras que La Coruña presenta el valor más bajo.

En el caso de la gasolina sin plomo 98, Toledo encabeza la comparativa con 1,969 euros por litro, mientras que Murcia vuelve a registrar el precio más bajo con 1,917 euros. En el caso del gasóleo A, Vizcaya registra el precio más elevado con 1,956 euros por litro, mientras que Toledo y Madrid presentan el más bajo con 1,914 euros.

Por otro lado, en el gasóleo A+ Sevilla marca el mayor precio con 2,03 euros por litro, mientras que Barcelona registra el menor con 1,981 euros.

Desglose por algunas provincias

Desglose por algunas provincias

Madrid :

Gasolina 95: 1,808 €/l

Gasolina 98: 1,958 €/l

Gasóleo A: 1,914 €/l

Gasóleo A+: 1,955 €/l

: Gasolina 95: Gasolina 98: Gasóleo A: Gasóleo A+: Barcelona :

Gasolina 95: 1,822 €/l

Gasolina 98: 1,961 €/l

Gasóleo A: 1,926 €/l

Gasóleo A+: 1,975 €/l

: Gasolina 95: Gasolina 98: Gasóleo A: Gasóleo A+: Valencia :

Gasolina 95: 1,806 €/l

Gasolina 98: 1,963 €/l

Gasóleo A: 1,938 €/l

Gasóleo A+: 2,014 €/l

: Gasolina 95: Gasolina 98: Gasóleo A: Gasóleo A+: Sevilla :

Gasolina 95: 1,790 €/l

Gasolina 98: 1,951 €/l

Gasóleo A: 1,938 €/l

Gasóleo A+: 2,009 €/l

: Gasolina 95: Gasolina 98: Gasóleo A: Gasóleo A+: Zaragoza :

Gasolina 95: 1,802 €/l

Gasolina 98: 1,950 €/l

Gasóleo A: 1,931 €/l

Gasóleo A+: 1,997 €/l

: Gasolina 95: Gasolina 98: Gasóleo A: Gasóleo A+: Toledo :

Gasolina 95: 1,809 €/l

Gasolina 98: 1,969 €/l

Gasóleo A: 1,914 €/l

Gasóleo A+: 1,946 €/l

: Gasolina 95: Gasolina 98: Gasóleo A: Gasóleo A+: Murcia :

Gasolina 95: 1,783 €/l

Gasolina 98: 1,817 €/l

Gasóleo A: 1,940 €/l

Gasóleo A+: 1,985 €/l

: Gasolina 95: Gasolina 98: Gasóleo A: Gasóleo A+: Vizcaya :

Gasolina 95: 1,789 €/l

Gasolina 98: 1,940 €/l

Gasóleo A: 1,956 €/l

Gasóleo A+: 1946, €/l

: Gasolina 95: Gasolina 98: Gasóleo A: Gasóleo A+: Guadalajara :

Gasolina 95: 1,813 €/l

Gasolina 98: 1,967 €/l

Gasóleo A: 1,948 €/l

Gasóleo A+: 1,973 €/l

: Gasolina 95: Gasolina 98: Gasóleo A: Gasóleo A+: La Coruña:

Gasolina 95: 1,785 €/l

Gasolina 98: 1,930 €/l

Gasóleo A: 1,931 €/l

Gasóleo A+: 1,972 €/l

Las variaciones en el precio de los carburantes se explican en un contexto de tensiones internacionales que afectan al mercado energético, provocado por la inestabilidad en Oriente Próximo y por las limitaciones al tráfico marítimo en el Estrecho de Ormuz.