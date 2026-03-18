La guerra de Irán pone en jaque a las panaderías de Italia

En Italia, la escalada de tensiones vinculadas a la guerra de Irán está golpeando de lleno a un sector tan básico como el de las panaderías, que advierten de un fuerte encarecimiento del pan en los próximos meses.

Según informa el medio italiano Ansa, los panaderos de Milán alertan de que el precio de este alimento esencial podría dispararse hasta niveles difíciles de asumir para muchas familias. El problema no está tanto en la materia prima como en los costes asociados a su producción, concretamente, la energía.

En concreto, más del 60% del precio final del pan depende hoy de factores como la energía y la mano de obra. Y en 2026, los costes de electricidad y gas se han incrementado en torno a un 45% en Italia, arrastrados por la incertidumbre geopolítica y el encarecimiento de los combustibles.

A esto se suman otros aumentos relevantes: la logística y el reparto se han encarecido un 25%, mientras que el transporte de la harina ha subido cerca de un 20%. Este cóctel de costes está poniendo contra las cuerdas a muchas panaderías.

Energía las 24 horas

Los profesionales del sector recuerdan que la elaboración del pan es altamente dependiente de la energía. Los hornos deben permanecer encendidos durante largas horas, las cámaras de fermentación funcionan de manera continua y el reparto diario depende del combustible, cuyo precio está directamente ligado a la situación internacional.

Ante este escenario, la Asociación de Panaderos de Milán ha pedido al Gobierno medidas urgentes, como ayudas fiscales para la energía o límites al precio de los combustibles agrícolas. Sin ese respaldo, advierten, muchos negocios no podrán resistir. Las alternativas están claras: o suben los precios del pan o echan la persiana y apagan los hornos.