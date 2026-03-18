Durante esta semana la cuestión del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) vuelve a estar candente a raíz de la manifestación en el País Vasco y Navarra para exigir un SMI propio de 1.500 euros al mes en 14 pagas para ambas comunidades. Dicha huelga general ha provocado varios altercados, destrozos a establecimientos y tensiones con la policía vasca, tal y como ya hemos contado en Libre Mercado.

Los efectos de la subida del SMI no siempre son los mismos, ya que dependen del incremento aplicado, del estado del mercado laboral, del contexto económico y de otros factores. Sin embargo, suele conllevar una disminución de las contrataciones o, en caso de que no haya despidos, un incremento en los precios de bienes y servicios, ya que las empresas trasladan a los consumidores parte del aumento de costes. Esta es precisamente una de las conclusiones a las que ha llegado un reciente estudio realizado en Estados Unidos.

El estudio Who’s Afraid of the Minimum Wage? Measuring the Impacts on Independent Businesses Using Matched U.S. Tax Returns, elaborado por los investigadores Nirupama L. Rao y Max Risch, analizó cómo afectaron a las pequeñas y medianas empresas en Estados Unidos los constantes aumentos del salario mínimo entre 2010 y 2019.

Entre las conclusiones a las que llegaron los autores están las siguientes: 1) no redujeron el empleo total, 2) disminuyeron los empleos temporales, especialmente en jóvenes, 3) subieron los precios ya que los empresarios trasladaron los costes a los consumidores y 4) se crearon menos empresas.

Disminuyó el empleo temporal

Tal y como explican los investigadores en su paper: "Descubrimos que, en promedio, las empresas en industrias altamente expuestas no reducen sustancialmente el empleo: no despiden trabajadores, pero reducen moderadamente la contratación a tiempo parcial. En cambio, estas empresas pueden financiar completamente los nuevos costos laborales con los nuevos ingresos, lo que deja sin cambios los beneficios medios de los propietarios. Sin embargo, los salarios mínimos más altos frenan la entrada en el mercado, especialmente de las empresas menos productivas, lo que reduce el número de empresas que operan en estos sectores en aproximadamente un 2%".

El propio estudio recoge que la reducción de la contratación a tiempo parcial y la menor entrada de empresas podrían "impedir que los trabajadores jóvenes se afiancen en el mercado laboral y disminuir el número de puestos de trabajo disponibles para los trabajadores con bajos ingresos".

Las empresas subieron los precios

En vista de todo lo expuesto, se puede afirmar que, aunque la subida del salario mínimo en Estados Unidos no provocó despidos masivos, sí tuvo un impacto negativo en la reducción de los empleos temporales (afectando especialmente a los jóvenes). Al mismo tiempo, las empresas trasladaron el incremento de costes derivado de la subida del SMI a los consumidores mediante aumentos de precios. Por último, esta subida del salario mínimo también actuó como una barrera de entrada para nuevas empresas, lo que resultó en la creación de menos negocios de los que se habrían creado en ausencia de dichas subidas salariales.

En definitiva, este trabajo demuestra que subir el SMI tiene unos determinados efectos perniciosos, y en función de factores como la intensidad de la subida pueden ser más o menos dañinos.